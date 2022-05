Rosjanie chcieli sprzedać zrabowane zboże do Egiptu. Nie sprzedadzą

Rosjanie próbowali sprzedać Egiptowi 27 tysięcy ton ukraińskiego zboża. Załadowali ziarno na statek na okupowanym przez siebie Krymie i wyruszyli w kierunku Aleksandrii. Po interwencji ukraińskiej dyplomacji statek zmienił kierunek na Liban i Syrię. Tak wynika z danych międzynarodowego systemu śledzenia statków Marine Traffi. Informację potwierdził także rząd Ukrainy.

Raport: Wojna na Ukrainie



Skradzione ziarno załadowano na statek Matros Pozinicz, który należy do objętej sankcjami firmy United Shipbuilding Corporation.



Pod koniec kwietnia statek widziano w okupowanym Sewastopolu w pobliżu terminalu zbożowego firmy Avlita. Statek skierował się w stronę portu w Aleksandrii.



Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy potwierdziło informację o próbie eksportu zboża, jednak ukraińscy ​​dyplomaci uniemożliwili Rosjanom dostarczenie towaru do Egiptu. MSZ Ukrainy zwróciło się do władz Libanu i Syrii o zatrzymanie skradzionego ładunku, jeśli rosyjski statek wpłynie do ich portów.



Według najnowszych danych międzynarodowego systemu śledzenia statków MarineTraffic rosyjski statek ze skradzionym ukraińskim zbożem zatrzymywał się w pobliżu portu Kawkaz w Cieśninie Kerczeńskiej, a teraz płynie w kierunku Bejrutu.