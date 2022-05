Tak Rosjanie zniszczyli park rozrywki dla dzieci [WIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące ostrzał parku rozrywki znajdującego się w Charkowie. „Tak rosyjscy terroryści strzelają pociskami w »obiekty wojskowe«” – ironizują internauci. Rosja wciąż twierdzi, że walczy tylko z ukraińskimi siłami zbrojnymi. Według władz w Kijowie mordowanych jest tysiące cywilów.

Rosjanie kontynuują ostrzał Charkowa. Z powodu ataków wybuchły pożary. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, gospodarcze oraz samochody.



– Pożary udało się ugasić, nie zmienia to faktu, że wciąż jest zbyt niebezpiecznie, by przebywać na ulicach – poinformował szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeh Syniehubow.



– Sytuacja w Charkowie jest bardzo trudna. Odczuwa się duże zmęczenie psychiczne i fizyczne ludzi, którzy ukrywają się w piwnicach, na stacjach metra i w bunkrach – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Paweł Honczaruk, który posługuje w tym drugim co do wielkości mieście Ukrainy.



Jak dodał, „bardziej niż na początku wojny, Ukraińcy potrzebują teraz obecności kapłana i sami go do siebie zapraszają”.



Do sieci trafiło również nagranie pokazujące, jak Rosjanie niszczą park rozrywki dla dzieci.

Відео як російські терористи завдали ракетного удару по парку розваг у Харкові. pic.twitter.com/42mFKIdYlE — Промисловий Портал (@ua_industrial) May 4, 2022