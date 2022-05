Rosyjski żołnierz zgubił telefon w Buczy. Media ujawniają nazwiska zbrodniarzy

Rosyjscy żołnierze przez kilka tygodni okupowali podkijowską Buczę, gdzie popełnili potworne zbrodnie na ludności cywilnej, torturując i mordując kilkaset osób, w tym dzieci. Po wycofaniu okupantów w mieście znaleziony został telefon jednego z żołnierzy. Oprócz intymnych zdjęć jego żony w aparacie znajdowały się zdjęcia jego kompanów, członków 64. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych.

Raport: Wojna na Ukrainie



Portal InformNapalm poinformował o wynikach dziennikarskiego śledztwa, które było możliwe m.in. dzięki analizie danych skopiowanych z telefonu rosyjskiego żołnierza.



Telefon został znaleziony przez ukraińskie wojsko w Buczy pod koniec marca; znajdowało się w nim ok. 13 gigabajtów zdjęć i nagrań.



Według ustaleń wolontariuszy i dziennikarzy telefon należał do sierżanta Petra Zacharowa z Jakucji, żołnierza kontraktowego kompanii batalionu rozpoznawczego 64. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych.



InformNapalm podaje, że większość multimediów stanowiły intymne zdjęcia tego rosyjskiego żołnierza i jego żony, ale wśród nich znalazły się też przydatne materiały.



Na telefonie znajdowały się bowiem grupowe zdjęcia kolegów z jednostki Zacharowa i kilka dokumentów. Dzięki zdjęciom zidentyfikowano członków brygady, która dokonała zbrodni w Buczy, Hostomelu i Irpieniu.



Portal zidentyfikował około 100 żołnierzy 64. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych i ujawnił ich dane osobowe: zdjęcia, adresy, konta w mediach społecznościowych.

#Ukraine #OSINT #UkraineRussiaWar #UkraineWar

War criminals identified: identification data of scouts of the #Russian 64th Motorized Rifle Brigade.https://t.co/PvOZHPkXTA



�� We ask you to share this information as much as possible. pic.twitter.com/W7Hu5YiTGQ