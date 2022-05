Polska i Litwa połączone gazowo. „Wzmacniamy odporność na szantaż ze Wschodu”

Dzisiaj wzmacniamy nasze bezpieczeństwo energetyczne, odporność na presję polityczną, a także na szantaż energetyczny ze Wschodu; mówimy zdecydowane „nie” gazowi i ropie z Rosji – mówił prezydent Litwy Gitanas Nauseda podczas uroczystego otwarcia gazowego interkonektora Polska–Litwa.

W odbywającej się we wsi Jauniunai uroczystości biorą też udział m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent Łotwy Egils Levits i unijna komisarz ds. energii Kadri Simson.



– Dzisiaj wzmacniamy nasze bezpieczeństwo energetyczne, naszą odporność na presję polityczną, a także na szantaż energetyczny ze Wschodu – mówił prezydent Nauseda.



Jak dodał, wojna Rosji przeciwko Ukrainie „potwierdziła nasze długotrwałe doświadczenia”, bo znów się okazało, że Rosja nigdy nie była i nie jest godnym zaufania partnerem.





„Rosyjska agresja otworzyła oczy wielu Europejczykom”

Nauseda stwierdził, że rosyjska agresja na Ukrainę otworzyła oczy wielu Europejczykom.– Dlatego właśnie Litwa razem z Polską, a także innymi krajami bałtyckimi potwierdzają i mówią zdecydowane »nie« gazowi z Rosji, „nie” ropie z Rosji, „nie” funduszom dla agresora – oświadczył prezydent Litwy. –– podkreślił.

Litewski prezydent wyraził przeświadczenie, że w perspektywie krótkoterminowej połączenie gazowe pomiędzy Polską i Litwą będzie też wykorzystywane do przesyłania gazu na Ukrainę. Dziękował UE, która przeznaczyła na ten projekt 300 mln euro.



Nauseda zaznaczył, że kraje regionu powinny nadal wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne.

B – Po to, abyśmy czuli się całkowicie bezpieczni, musimy wdrożyć kluczowe projekty dotyczące bezpieczeństwa: chodzi o synchronizację sieci krajów bałtyckich z Europą kontynentalną – wskazał.



Duda: Interkonektor jest faktem

– Razem z naszymi litewskimi sąsiadami, razem z Komisją Europejską, okazaliśmy się mądrzy przed szkodą – mówił z kolei prezydent Polski Andrzej Duda.

– Gdy Rosja podjęła kolejną próbę gazowego szantażu, on w jakimś sensie jest na nią odpowiedzią – gotową odpowiedzią– podkreślił.



Prezydent zaznaczył, że w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę trwa dyskusja na temat zaprzestania zakupów surowców energetycznych z Rosji.



– Okazuje się, że w zdecydowanej większości Europa, Unia Europejska, nie jest na to gotowa. Właśnie z uwagi na postępujące przez lata, z pełną świadomością realizowane przez Rosję, uzależnianie krajów UE od rosyjskich dostaw – dodał.



Duda stwierdził też, że rosyjski koncern Gazprom „to nie jest normalna firma funkcjonująca na zasadach rynkowych, jak przyzwyczajony jest Zachód Europy”.

– To nie jest przedsiębiorstwo, firma nastawiona na uzyskanie jak najlepszych wyników finansowych, na finansowe zyski (...). Nie. Jest to po prostu ręka z jednej strony o charakterze gospodarczym, a z drugiej – zbrojna rosyjskiego państwa, rosyjskiej władzy, która jak trzeba, to nie osiąga wyników ekonomicznych, ale za to osiąga wyniki polityczne poprzez rozbudowywanie rosyjskiego imperializmu – mówił.



Prezydent podkreślił, że dzięki inwestycjom takim jak interkonektor gazowy Polska i Litwa zapewniają sobie możliwości dostaw z innych kierunków niż Rosja.



– Ten interkonektor, który pozwala na przesyłanie gazu w obie strony, będzie nam służył i w istotnym stopniu będzie tę dywersyfikację nie tylko naszym krajom, ale także naszym sąsiadom i UE zapewniał – podkreślił Duda.

Prezydent Levit: To wielki krok

źródło: pap

Prezydent Łotwy podkreślił, że „poczyniono wielki krok w kierunku pełnej niezależności energetycznej krajów regionu”.Stwierdził, że Europa Zachodnia od pewnego czasu była „bardzo naiwna, jeśli chodzi o handel z Rosją”. – Zachód przez długi czas uznawał Rosję za wiarygodnego partnera, co, jak widzimy, było absolutnie niewłaściwe.– podkreślił Levits.Jak dodał,Ocenił, że nie można prowadzić handlu z Rosją tak jak z normalnym partnerem, bo Rosja wykorzystuje to do szantażu dostawami energii. – Powinniśmy się pozbyć jej nacisków – wskazał.