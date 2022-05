Skutki wysokich cen gazu. Holenderski klub zakazał piłkarzom kąpieli

Ze względu na wysokie ceny gazu amatorski klub piłkarski SV Blerick w Limburgii na południu Holandii zakazał swoim zawodnikom brania pryszniców w ciągu tygodnia, informuje dziennik „De Telegraaf”. O pomoc finansową dla klubów wystąpił do rządu Holenderski Związek Piłki Nożnej (KNVB).

„Piłkarze SV Blerick są zmuszeni wracać po treningach do domów w spoconych koszulach i zabłoconych butach, bo coś, co jeszcze niedawno był oczywiste, zostało zakazane” – czytamy w gazecie, która informuje o decyzji zarządu klubu o zakręceniu kurka z gazem w ciągu tygodnia.



Klub chce w ten sposób oszczędzać, ze względu na rekordowo wysokie rachunki, informuje „De Telegraaf”. Wyjątkiem są weekendy, kiedy odbywają się mecze.



„Niezwykle wysoki rachunek ma zbyt poważny wpływ na nasz budżet. Dzięki zakazowi oszczędzamy tysiące euro miesięcznie” – mówi prezes SV Blerick Mike Noldus, cytowany w dzienniku.

Z informacji zebranych przez gazetę wynika, że wprawdzie na razie jest to odosobniony przypadek, ale podobna sytuacja może niedługo wystąpić w innych klubach. Jako przykład podaje FC Geleen Zuid z południa Holandii.



Dotychczasowa, korzystna umowa na dostawę gazu upłynie z końcem roku. Kolejną trzeba będzie zawrzeć już na nowych warunkach.



„Teraz za gaz płacimy 36 tys. euro rocznie, czyli ponad połowę naszego budżetu” – powiedział dziennikowi prezes klubu Theo Beckers.



Rzeczniczka Holenderskiego Związku Piłki Nożnej powiedziała, że dostrzega on problem i zwrócił się do rządu o przyznanie amatorskim klubom doraźnej rekompensaty finansowej.