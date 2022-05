Wielki test dla Unii. Apel z Polski o sankcje dla słynnego kanclerza Niemiec

Gerhard Schroeder to były kanclerz Niemiec, przyjaciel Władimira Putina i polityk, który zarobił miliony na narzucaniu Europie rosyjskich surowców. Ponieważ jest związany z rządzącą w RFN partią SPD, wciąż nie poniósł żadnych konsekwencji swoich działań. – Dlatego skierowaliśmy pismo do ministra Konrada Szymańskiego, aby Polska zawnioskowała o wpisanie do kolejnego pakietu sankcyjnego Gerharda Schroedera – poinformował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

– Mijają kolejne tygodnie. Setki rosyjskich oligarchów związanych z najważniejszymi spółkami energetycznymi Rosji jest obejmowanych sankcjami unijnymi. Jednej bardzo ważnej osoby na tej liście brakuje – powiedział na konferencji w Sejmie Sebastian Kaleta.



Wiceminister sprawiedliwości zaznaczył, że tą osobą jest Gerhard Schroeder, były kanclerz Niemiec, który przez lata promował Rosję na forum UE i czerpał gigantyczne korzyści majątkowe ze współpracy z rosyjskimi spółkami.



Przypomniał, że Niemiec to pracownik Rosnieftu i Gazpromu. – Był głównym promotorem tej pętli na bezpieczeństwo energetyczne Europy, czyli Nord Stream i Nord Stream 2 i nie jest objęty sankcjami – zauważył wiceminister.



Poinformował, że w związku z tym skierował pismo do ministra Konrada Szymańskiego, aby Polska zawnioskowała o wpisanie do kolejnego pakietu sankcyjnego Gerharda Schroedera.

Chodzi o to, by majątek przyjaciela Władimira Putina na terenie UE zostałby zamrożony. Kaleta przypomniał, że w wywiadach Gerhard Schroeder mówił, iż ma wątpliwości, czy Polska jest demokracją, ale wyrażał zrozumienie dla przemieszczania wojsk rosyjskich w kierunku Ukrainy.

– To będzie wielki test dla państwa niemieckiego, ale również dla UE, czy w nakładaniu tych sankcji jest poważna – powiedział Kaleta.





Pracował dla właściciela Onetu

Obecny również na konferencji wiceminister klimatu Jacek Ozdoba dodał:Doprowadził do tego, że dzisiaj jesteśmy jako Europa uzależnieni i mamy duży problem w sytuacji agresji Putina na Ukrainę”.Zobacz także: Gerhard Schröder to nie tylko były kanclerz Niemiec Stwierdził, że Schroeder ma w Bundestagu swoje gabinety, które były przeznaczane na promowanie rosyjskiej strategii. – Ta strategia jak widać przerodziła się w brutalną grę Władimira Putina – wskazał.Jacek Ozdoba zaznaczył również, że do niedawna ten polityk był doradcączyli m.in. właściciela mediów wydawanych w Polsce, takich jak np.