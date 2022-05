Potworne obrazki. Zniszczyli dom 97-letniego weterana

Zbrodniczy atak Rosji na Ukrainę dotknął miliony cywilów, w tym dzieci, kobiety i osoby starsze. Media obiegają m.in. zdjęcia 97-letniego weterana II wojny światowej, któremu rosyjskie rakiety zniszczyły dom.

Do zdarzenia miało dojść w obwodzie charkowskim.



Rosyjski pocisk trafił tam w dom starszego mężczyzny. Pan Iwan Wasiljewicz Lysun to weteran II wojny światowej.



Jak podają ukraińskie portale, 97-latek dzielnie walczył od 16. roku życia i dotrwał do końca wojny w XX wieku z dwoma obrażeniami oraz jedną raną.



Inwazja armii Władimira Putina zniszczyła z kolei dorobek jego życia. Na zdjęciach widać, że z domu seniora zostały tylko gruzy.

У селищі Золочів у Харківській області російський снаряд влучив у будинок ветерана другої світової війни, 97-річного Івана Васильовича Лисуна.



ЗМІ повідомляють, що Лисун воював з 16 років і дійшов до кінця Другої світової з двома контузіями та одним пораненням.