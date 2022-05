Dziwnie się zachowywał. Przewoził narkotyki za 12 mln zł [WIDEO]

Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas kontroli przypadkowego samochodu znaleźli kokainę o wartości prawie 12 mln zł. Przewożącego narkotyki 51-letniego bezpaństwowca zatrzymano.

Do tego zdarzenia doszło 3 maja w Augustowie. Strażnicy graniczni wytypowali do kontroli samochód osobowy marki Citroen.



„Nienaturalne zachowanie kierowcy podczas legitymowania wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy, że w aucie może znajdować się nielegalny towar” – podaje Podlaski Oddział SG.



Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się słuszne. Podczas kontroli pojazdu w przerobionym zbiorniku paliwa znaleziono pakunki z białym proszkiem.



Przeprowadzone badanie narkotestem potwierdziło, że jest to kokaina. W sumie ujawniono około 40 kg narkotyków o szacunkowej wartości prawie 12 mln zł.



51-letni kierowca pojazdu został zatrzymany i decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za popełniony czyn grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.