Strzelanina w Duisburgu, cztery osoby są ranne. „Porachunki w świecie rockersów” [WIDEO]

Cztery osoby zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w środę wieczorem w Duisburgu w zachodnich Niemczech. Starły się ze sobą dwie grupy ludzi, łącznie nawet 80–100 osób. Padły liczne strzały. Policja zatrzymała 15 osób – informuje portal RND. Dziennik „Bild” pisze o „krwawym akcie zemsty w środowisku rockersów.

Świadkowie zaalarmowali policję. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, wiele osób biorących udział w zajściu uciekło. Dwie ranne osoby zostały przewiezione karetką do szpitala, dwie inne początkowo uciekły, a później same szukały pomocy medycznej.



Motyw zajść nie jest jeszcze znany. Jednak w obu grupach, które starły się ze sobą, byli zarówno członkowie środowiska klanowego, jak i rockerskiego, powiedział rzecznik policji. Trudno odróżnić ofiary od sprawców.



Dziennik „Bild” pisze o „krwawym akcie zemsty w środowisku rockersów. W środę wieczorem doszło do eskalacji kłótni, w której uczestniczyło prawie 100 mężczyzn”.

