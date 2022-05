Rafał Trzaskowski spotkał się z synem George'a Sorosa

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował na Twitterze, że spotkał się z Alexandrem Sorosem, synem finansisty i miliardera George’a Sorosa. „Dziś to Ukraińcy walczą o swoje europejskie, demokratyczne marzenie. Musimy ich wspierać – także broniąc naszej demokracji i trzymając się wartości, za które oni oddają życie” – napisał polityk.

„Wspaniałe spotkanie z imponującym prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim podczas jego podróży do Nowego Jorku w zeszłym tygodniu. Dziękuję za wszystko, co Warszawa i Polska robią dla Ukrainy” – napisał Alexander Soros na Twitterze dołączając zdjęcie z wiceszefem Platformy Obywatelskiej.



Z kolei Trzaskowski napisał, że Soros i fundacja Open Society „wspierają demokrację na całym świecie”. „Dziś to Ukraińcy walczą o swoje europejskie, demokratyczne marzenie. Musimy ich wspierać – także broniąc naszej demokracji i trzymając się wartości, za które oni oddają życie” – dodał.

With @AlexanderSoros from @OpenSociety. They support democracy all over the world. Today it is Ukrainians fighting for their European, democratic dream. We must support them - also by defending our democracy and sticking to the values they are putting their lives on the line for. https://t.co/wxXwTezDeG