Rosjanie szykują maskaradę. Przebiorą 2 tys. mieszkańców?

Rosjanie szykują maskaradę na 9 maja: chcą przebrać 2 tys. mieszkańców Mariupola w wojskowe mundury ukraińskie i zaprezentować ich jako „jeńców” w trakcie defilady zwycięstwa – poinformował doradca mera miasta Petro Andruszczenko, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Raport: Wojna na Ukrainie



– Dysponujemy informacją, że w więzieniu filtracyjnym jest przetrzymywanych prawie 2 tys. mężczyzn. (...) Wywieziono ich z Mariupola prawie cztery tygodnie temu. Mówi się im, że zostaną przebrani w ukraińskie mundury i zabrani na tzw. „paradę więźniów” w Mariupolu, ponieważ brakuje prawdziwych jeńców. To groteskowa masówka, której celem jest stworzenie kolejnego propagandowego obrazka – powiedział Andruszczenko.



Z kolei telewizja Hromadske w serwisie Twitter opublikowała nagranie z obozu filtracyjnego w Bezimjane, gdzie są przetrzymywani mieszkańcy Mariupola.

окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка близько двох тисяч чоловіків — їх утримують у фільтраційних таборах у селах Безім'яне та Козацьке. Радник мера Маріуполя Андрющенко каже, що фільтраційні табори перетворені на справжне гетто для маріупольців pic.twitter.com/yBzdTo57jf — hromadske (@HromadskeUA) May 5, 2022

źródło: ukrainska prawda , portal tvp.info, pap

Wcześniej ukraiński wywiad wojskowy podawał, że do zrujnowanego przez rosyjskie wojsko Mariupola przybył pierwszy wiceszef rosyjskiej administracji prezydenckiej odpowiedzialny za politykę wewnętrzną Siergiej Kirijenko.Według ukraińskiego wywiadu Rosjanie zrezygnowali z organizowania „święta 9 maja” w okupowanym Doniecku, dlatego centrum wydarzeń ma stać się Mariupol. Z tego powodu rosyjskie siły oczyszczają miasto z gruzów, ciał zabitych i niewybuchów.Kreml prowadzi szeroko zakrojoną kampanię propagandową związaną z uroczystościami. Rosjanom mają zostać pokazane historie o rzekomej radości mieszkańców Ukrainy z powodu przybycia na ich terytorium wojsk rosyjskich. Główny telewizyjny propagandysta Kremla Władimir Sołowiow i szef okupacyjnej donieckiej administracji Denis PuszylinDoradca mera Mariupolu Petro Andriuszczenko informował w czwartek rano, że siły rosyjskie prowadziły bezustanny ciężki ostrzał i szturm na zakłady metalurgiczne Azowstal. – Jeśli istnieje piekło na ziemi, to obecnie jest to Azowstal (...) Ostatnie 11 kilometrów kwadratowych wolności w Mariupolu zostało zmienione w piekło – powiedział.– Trwa bezustanny ostrzał i szturm, nawet w nocy, z naprowadzaniem na cele przy użyciu dronów. Na niektórych obszarach walki trwają już za ogrodzeniem zakładów – wyjaśnił. Dodał, że mieszkańcy terenów w pobliżu fabryki musieli się pilnie ewakuować na własną rękę bez uprzedzenia.