Dworczyk o KPO: Ponad 90 proc. spraw zostało uzgodnionych

W sprawie Krajowego Planu Odbudowy jesteśmy na ostatniej prostej i niewiele nas dzieli od zakończenia tego procesu – powiedział w Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk. W jego opinii ponad 90 proc. kwestii w tej sprawie zostało uzgodnionych.

Dworczyk zaznaczył, że środki z Krajowego Planu Odbudowy są ważne i powinny jak najszybciej trafić do Polski.



– Mogę powtórzyć wypowiedzi polskich polityków, którzy prowadzą te negocjacje. Premier Mateusz Morawiecki i minister rozwoju i technologii Waldemar Buda mówią, że jesteśmy na ostatniej prostej i niewiele nas dzieli od zakończenia tego procesu – zapewnił.





„Polska spełniła kryteria już dawno”

W opinii Dworczyka „proces ten powinien szybciej się zakończyć”. Zdaniem szefa KPRM „Polska spełniła kryteria już dawno”. –– stwierdził.– Nie jesteśmy zakładnikami czasu tak, żeby powiedzieć, że w ciągu trzech dni albo tygodnia ten proces musi zostać zamknięty. Mamy ponad 90 proc. spraw uzgodnionych, natomiast chcemy, żeby te wszystkie kwestie, które budziły jakieś wątpliwości, zostały zamknięte definitywnie – mówił.Zapytany o to, kiedy uda się Sejmowi przyjąć prezydencki projekt zakładający likwidację Izby Dyscyplinarnej SN, Dworczyk odpowiedział, że

– Mamy nadzieję, że jest bliska perspektywa, aby ten projekt został uchwalony. Ale oczywiście wszystko zależy od Sejmu, od decyzji pani marszałek Sejmu, która organizuje pracę Izby Niższej – wyjaśnił.





Suski o zmianie ustawy o SN

Również poseł PiS Marek Suski powiedział w czwartek na antenie TVP Info o zmianie ustawy o SN, że „prace trwają”. – Myślę, że komisja (sprawiedliwości i praw człowieka), która pracuje, znajdzie kompromisowe rozwiązania – wyjaśnił. Jak dodał,”. Dopytywany o to „czy Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana”, odpowiedział: „myślę, że tak”.Polska nadal nie otrzymała unijnych pieniędzy na realizację swojego Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem ich przyznania jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka na początku kwietnia rozpoczęła prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w SN, autorstwa prezydenta i posłów PiS.

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry sprzeciwia się jednak niektórym zapisom projektu prezydenta. Przedstawiciele SP oświadczyli, że nie mogą poprzeć tego projektu w obecnej formie z powodu proponowanego tam „testu bezstronności i niezawisłości sędziego”.



26 kwietnia na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości omówiono tylko jeden punkt z projektu zmian w SN odnoszący się do sędziów mających orzekać w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która ma zastąpić Izbę Dyscyplinarną. Odrzucono poprawki do tego punktu SP, PSL i PiS. Do całego projektu SP złożyła ponad 20 poprawek, a posiedzenie komisji przerwano.



Nadal nie wiadomo, kiedy komisja skończy prace i projekt wróci na obrady plenarne Sejmu.





Co zakłada projekt prezydenta?

Prezydencki projekt zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Z wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN,

W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem „testu bezstronności i niezawisłości sędziego”, dająca każdemu obywatelowi – jak wskazywał prezydent – prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.





Polski plan na KPO

Aby otrzymać pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować KPO. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021–27 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego