Amber Heard zeznaje: Johnny Depp uderzył mnie za to, że się roześmiałam

Proces o zniesławienie, jaki Johnny Depp wytoczył swojej byłej żonie, nabiera dynamiki. W środę przed sądem zeznawała sama Amber Heard. Opowiedziała o tym, w jakich okolicznościach, jak twierdzi, były mąż po raz pierwszy ją uderzył. – Zapamiętałam to dobrze, bo to zmieniło moje życie – wyznała. Z jej słów wynika, że gwiazdor pobił ją już na początku ich związku, a rozsierdziło go pytanie o znaczenie tatuażu.

Jak informuje „People”, aktorka opowiedziała o tej sytuacji na prośbę reprezentującej ją prawniczki. Podczas składania zeznań była wyraźnie poruszona, a w pewnym momencie po jej twarzy płynęły łzy.



Siedzieliśmy na kanapie. Toczyliśmy normalną rozmowę. To był początek naszego związku. Zapytałam go, jakie znaczenie ma jeden z tatuaży widniejących na jego ramieniu. Wydawał mi się dość mętny i nie potrafiłam go przeczytać – wspominała Amber Heard.



Potem powiedziała, że Depp wyjaśnił jej, iż słowo, którego nie mogła przeczytać, to wino. I dodała, że się roześmiała, bo uznała tę odpowiedź za żart. A wtedy Depp uderzył ją w twarz.



Gdy siedziała skamieniała, sądząc, że to jakiś absurdalny dowcip, który zaraz się wyjaśni, aktor uderzył ją po raz drugi. Tym razem tak mocno, że upadła na dywan.





„To złamało mi serce”

źródło: pap

– Nigdy nie zostałam uderzona w ten sposób. Byłam dorosła i siedziałam obok mężczyzny, którego kocham, a on uderzył mnie bez powodu, jak mi się wydawało. (...) To nie bolało. Nie skrzywdziło mnie to fizycznie. ... Nie chciałam go opuszczać. Nie chciałam, żeby to była rzeczywistość – zeznała Heard.I dodała, patrząc na ławę przysięgłychI to właśnie złamało mi serce”.58–letni gwiazdor zdecydowanie zaprzeczył, że opisana sytuacja kiedykolwiek się wydarzyła. I po raz kolejny zapewnił, że