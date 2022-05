W Rosji płoną komendy uzupełnień. Młodzi mężczyźni obawiają się decyzji Putina [WIDEO]

W Rosji co najmniej sześć wojskowych komend uzupełnień obrzucono podpalonymi butelkami z benzyną – poinformował niezależny portal Meduza. Pierwsze takie zdarzenie odnotowano 28 lutego – w czwartym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a ostatnie – 4 maja.

Raport: Wojna na Ukrainie



W ocenie części niezależnych komentatorów młodzi Rosjanie i ich rodziny obawiają się ogłoszenia powszechnej mobilizacji. Taka decyzja Kremla może sprowokować gwałtowny wzrost niezadowolenia społecznego i wyjście na ulice setek tysięcy ludzi.



Pierwszy koktajl Mołotowa rozbił się o ścianę komendy uzupełnień w podmoskiewskich Łuchowicach 28 lutego. Sprawcy namalowali na drzwiach flagę Ukrainy.



Kolejne takie zdarzenia miały miejsce w obwodach: woroneskim, swierdłowskim, iwanowskim, tiumeńskim i w Mordowi.



W nocy 4 maja dwóch mężczyzn rzuciło ośmioma koktajlami Mołotowa w wojskowe biuro rekrutacyjne w Niżniewartowsku, położone w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie tiumeńskim, w Chatny-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym.

Video from @bazabazon showing a Molotov cocktail attack against a military recruitment office in Nizhnevartovsk, a city in Russia’s Khanty-Mansi Autonomous Okrug. At least seven bottles. https://t.co/2I3GDoK1KC pic.twitter.com/5GCJpjurWg