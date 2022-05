Tusk pochwalił się dziennikarzom gazem z „zachodniego kierunku”. Putin musi mieć ubaw

– Doprowadziliśmy do rewersu fizycznego na Jamale, więc możemy tym gazociągiem brać gaz także z zachodniego kierunku, a nie tylko ze wschodniego – pochwalił się Donald Tusk. Szef PO argumentował w ten sposób własną tezę, że rząd PO–PSL uniezależniał Polskę od rosyjskiego gazu. – Do Polski faktycznie płynie gaz z Niemiec. Tyle tylko, że jest to gaz rosyjski – zauważył jednak w programie „Jedziemy” dziennikarz Michał Rachoń.

Donald Tusk przekonuje ostatnio w rozmowach ze sprzyjającymi mu mediami, że działania koalicji PO–PSL doprowadziły do zrywania kontaktów z Rosją i uniezależniania naszego kraju od surowców Władimira Putina.



Gdy Tusk pojawił się na konferencji prasowej, dziennikarka TVP Info zapytała więc o kontrakt z 2010 r., którym Platforma Obywatelska „zwiększyła uzależnienie Polski od dostaw rosyjskiego gazu”.



Wówczas polityk PO stwierdził, że w pytaniu zawarte jest kłamstwo. Zaznaczył, że to jego rząd doprowadził do rewersu fizycznego na Jamale, dzięki któremu Polska może brać gaz także „z zachodniego kierunku, a nie tylko ze wschodniego”.



„Z zachodniego kierunku” – zacytował słowa Tuska w programie „Jedziemy” Michał Rachoń. Dziennikarz TVP ocenił, że nie są to przypadkowe słowa.

– Donald Tusk nie mówi o gazie, który płynąłby do nas z Zachodu, tylko z zachodniego kierunku. Bardzo ciekawe, żeFaktycznie istnieje taka możliwość i Polska faktycznie z niej korzysta. Oznacza to, że do Polski tym gazociągiem płynie gaz z Niemiec. Tyle tylko, że jest to gaz rosyjski – przypomniał.

Plan Tuska: Płacić Niemcom, oni zapłacą Rosji

źródło: Portal tvp.info

Dziennikarz przytoczył w tym miejscu fragment artykułu portalu energetyka24.com, w którym podkreślano: „Analizując możliwość dostaw poprzez połączenia międzysystemowe z Niemcami, Czechami i Słowacją, czy też przez rewers, należy pamiętać, że mówimy tu raczej o dywersyfikacji kierunków dostaw niż ich źródła.Zobacz także: Z tych inwestycji kpili. Gdy rządzili – umarzali długi Gazpromu i blokowali uniezależnienie od Rosji – To oznacza, że– zaznaczył Rachoń i dodał, że Niemcy kupują zresztą surowiec dużo taniej, a ściągają go za pomocą działającego w najlepsze - mimo wojny na Ukrainie - gazociągu Nord Stream.