Rosyjski śmigłowiec znowu w powietrzu. Pomogli Ukraińcy [WIDEO]

Śmigłowiec rosyjskich sił zbrojnych, zestrzelony nad Zbiornikiem Kijowskim w pierwszych dniach inwazji, został wyłowiony przy pomocy dźwigu. Według ukraińskiego sztabu od początku wojny zestrzelono ponad 150 śmigłowców wroga.

Raport: Wojna na Ukrainie



Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać moment podniesienia helikoptera w pobliżu miasta Wyszogród; to prawdopodobnie szczątki szturmowego Mi-35M, który został zestrzelony nad Morzem Kijowskim (tak Ukraińcy nazywają Zbiornik Kijowski) w pierwszych dniach wojny.







Informowano wówczas o strąceniu kilku śmigłowców rosyjskiej armii za pomocą wyrzutni FIM-92 Stinger. ​​Mi-35M to rosyjski śmigłowiec transportowo-bojowy produkowany zarówno na eksport, jak i na potrzeby Ministerstwa Obrony Rosji. Przeznaczony jest do niszczenia pojazdów opancerzonych, wsparcia ogniowego wojsk lądowych, lądowania i ewakuacji rannych oraz transportu towarów.