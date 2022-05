Lasy Państwowe odbierają Rosjanom ośrodek nad Zegrzem. Nowe informacje

Czekamy na wydanie nieruchomości, którą w Skubiance nad Zalewem Zegrzyńskim od lat 80. dzierżawiła ambasada rosyjska – przekazał rzecznik prasowy Lasów Państwowych Michał Gzowski. Dodał, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nakazał rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.

Gzowski poinformował, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nakazał rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu zajmowanego przez ambasadę rosyjską w trybie natychmiastowym, jak tylko otrzymał informację, że umowa ta jest kontynuowana. Do oświadczenia woli o rozwiązanie umowy załączony został wniosek o niezwłoczne wydanie nieruchomości.



– Czekamy na wydanie tej nieruchomości przez ambasadę rosyjską. Do tej chwili to nie nastąpiło, ale podejrzewam, że w perspektywie kilku dni sytuacja się rozstrzygnie. Wtedy będziemy wiedzieli, czy spór o ten grunt zostanie rozstrzygnięty polubownie, czy też będziemy musieli podjąć spór sądowy o wydanie nieruchomości – powiedział Gzowski.



Jak przekazał rzecznik Lasów Państwowych, dzierżawa gruntu była kontynuowana od lat 80. na tych samych, korzystnych dla Rosjan warunkach. Od tamtego czasu strona rosyjska postawiła na gruncie budynki. Miesięcznie za dzierżawę płaciła ok. 12 tys. zł.

– Z historii tej współpracy widzimy, że wpłaty te często wymagały przypominania się jeszcze w momencie, kiedy mieli stabilną sytuację finansową. W tej chwili, od dwóch miesięcy płatności za czynsz dzierżawny nie ma w ogóle ze względu na to, że mają zablokowane rachunki i nie mogą dokonywać przelewów i operacji bankowych – powiedział Gzowski.



Dodał, że Lasy Państwowe czekają na oficjalne stanowisko w sprawie. – Jak tylko się ono pojawi, będziemy je analizowali i rozstrzygali kolejne kwestie w tym zakresie – zaznaczył Gzowski.



W połowie kwietnia media poinformowały, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wypowiedziało umowę rosyjskiej ambasadzie na wynajem ośrodka w Skubiance nad Zalewem Zegrzyńskim, na którego terenie znajdują się hotele, wille i domki letniskowe.



Jak informował rzecznik prasowy Lasów Państwowych, decyzję podjął dyrektor generalny Lasów Państwowych. Zapadła ona w konsultacji z ministrem Edwardem Siarką, który nadzoruje Lasy Państwowe w ramach Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Była ona też konsultowana z resortem dyplomacji – mówił.