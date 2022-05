Była ambasador USA w RP: Polska powinna otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla

Georgette Mosbacher w latach 2018–2021 pełniła funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Teraz w jednym z wywiadów została zapytana o to, jak ocenia postawę Polaków wobec uchodźców z Ukrainy. Amerykanka nie zastanawiała się zbyt długo nad odpowiedzią.

– Jak ocenia pani rząd, ludzi i to, co robią dla Ukrainy? Była tam pani, zna pani dobrze Polaków – zapytała dziennikarka Rampa TV byłą ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.



– Moim zdaniem Polska powinna otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla – odpowiedziała Amerykanka.



Zaznaczyła, że nasz kraj przyjął około 1,8 mln uchodźców. – Oni nie są w obozach – zaznaczyła dodając, że Polacy przyjęli tych ludzi do swoich własnych domów.



Najnowsze dane Straży Granicznej wskazują, że od początku inwazji funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski już 3,138 mln osób.

#Pomagamy����

Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z����do����3,138 mln os.

Wczoraj tj.03.05➡️19,4 tys. wzrost o 4,3% (w dn.02.05-18,6 tys.).

Dziś do godz.07.00➡️7,3 tys. wzrost o 62%.

W dn.03.05 z����do����odprawiono 15,8 tys.os., od 24.02-1 mln os. pic.twitter.com/QP0slh0LAx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 4, 2022

Mosbacher o rosyjskiej dezinformacji przeciw Polsce

źródło: Portal tvp.info, rampa tv

Ostatnio o Georgette Mosbacher głośno było w marcu. Była ambasador USA w Polsce mówiła wówczas o odpowiedzialności „wielkich demokracji Zachodu”, które nie zdołały zapobiec wojnie.kawałek po kawałku odcinając ziemię Ukrainy i napadając na niepodległe państwa – stwierdziła.Mosbacher skrytykowała także Brukselę, która w tej chwili „zajmuje się praworządnością w Polsce i debatuje nad sankcjami”.Zobacz także: Mosbacher wraca do Polski. Wiadomo, czym się będzie zajmować – Pora powiedzieć to głośno –Zarówno Unia, jak i Ameryka przyjmowały ją bezkrytycznie – dodała.