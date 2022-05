Załamanie pogody w Polsce. Będzie padać i grzmieć [PROGNOZA]

Jak informuje IMiGW, nad Europą dominują wyże z centrami na pograniczu Białorusi i Rosji oraz Atlantykiem. Jedynie północna oraz częściowo środkowa i południowa część kontynentu jest pod wpływem niżów. Wschodnia połowa kraju znajduje się w zasięgu wyżu znad Białorusi i Rosji, zachodnia część Polski jest w obszarze lekko obniżonego ciśnienia z płytkimi, lokalnymi niżami. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się nieznacznie wahać.





Burze i grad

W czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami, z wyjątkiem krańców północnych i wschodnich burze, miejscami z gradem. W czasie burz opady deszczu do 20 mm.Od 12 st. na północy, około 20 w centrum kraju do 22 st. na południu.W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Miejscami na południu, w centrum i na wschodzie, przelotne opady deszczu oraz początkowo miejscami burze. Na Pomorzu oraz w kotlinach górskich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m.Od 5 do 10 st., nieco chłodniej lokalnie na północnym zachodzie około 4. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą północnego.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na wybrzeżu na ogół małe. Z wyjątkiem północno–zachodniej Polski przelotne opady deszczu i burze. Na południowym wschodzie kraju burze miejscami z gradem, tam prognozowana wysokość opadów deszczu podczas burz do 20 mm.



Od 12 st. na wybrzeżu, około 19 na przeważającym obszarze kraju do 21 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.



W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo–wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.