Tak ukraińskie siły zabijają generałów Rosji. „NYT”: pomaga wywiad USA

USA dostarczyły informacji wywiadowczych o rosyjskich jednostkach, które umożliwiły ukraińskim siłom zbrojnym namierzenie i zabicie wielu rosyjskich generałów podczas wojny na Ukrainie – pisze amerykański dziennik „New York Times” powołując się na wysokich rangą urzędników.

Amerykańska gazeta podkreśla, że według rozmówców w ukraińskiej administracji, od początku inwazji na Ukrainę zginęło już na froncie ok. 12 rosyjskich generałów. Liczba ta, podkreśla autor publikacji, zaskakuje analityków wojskowych.



Według gazety pomoc w namierzaniu strategicznych celów to część „tajnych” działań amerykańskiej administracji, których celem jest dostarczenie Ukraińcom informacji nt. pola walki w czasie rzeczywistym. Informacje te obejmują również przewidywane ruchy wojsk rosyjskich, uzyskane na podstawie ocen tajnego planu Moskwy dotyczącego walk w rejonie Donbasu na wschodzie Ukrainy – poinformowali urzędnicy.





Zabici generałowie. Precyzyjne uderzenia

Głównym zadaniem amerykańskiego wywiadu ma być dostarczanie ukraińskim obrońcom lokalizacji i innych szczegółów dotyczących „mobilnych sztabów rosyjskich wojsk, które często się przemieszczają”. Ukraińscy oficerowie połączyli te informacje z własnymi danymi wywiadowczymi – w tym przechwyconymi rozmowami, które zaalarmowały ukraińskie wojsko o obecności wysokich rangą rosyjskich oficerów – w celu przeprowadzenia precyzyjnych uderzeń za pomocą artylerii i innych ataków, w których zginęli rosyjscy oficerowie.

„Wsparcie wywiadowcze USA dla Ukrainy miało decydujący wpływ na polu bitwy, potwierdzając cele zidentyfikowane przez ukraińską armię i wskazując jej nowe” – podkreśla gazeta i dodaje, że przepływ użytecznych informacji wywiadowczych o ruchach wojsk rosyjskich, jaki Ameryka zapewniła Ukrainie, to rzadki precedens.



„NYT” podaje, że nie wszystkie ataki na rosyjskich generałów zostały przeprowadzone z pomocą amerykańskiego wywiadu. Według urzędników uderzenie w miejsce, gdzie przebywał najwyższy rangą oficer rosyjski gen. Walerij Gierasimow, nie było wspomagane przez wywiad amerykański. Stany Zjednoczone nie mogą przekazywać informacji wywiadowczych na temat najwyższych rangą przywódców rosyjskich – twierdzą urzędnicy.



Jak czytamy, amerykański wywiad miał jednak decydujący wpływ na śmierć innych generałów. Gazeta zaznacza, że do śmierci dużej liczby generałów przyczyniają się też inne czynniki, w tym korzystanie przez nich z niezabezpieczonych środków łączności oraz silnie zhierarchizowany styl zarządzania w rosyjskim wojsku, który wymusza ich obecność w pobliżu frontu.



Źródła twierdzą, że w kwietniu USA zwiększyły przepływ na Ukrainę informacji wywiadowczych dotyczących rosyjskich wojsk w Donbasie i na Krymie, ponieważ Ukraińcy szykowali się do odparcia nowej ofensywy na wschodzie kraju. – Ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę płynie znacząca ilość danych wywiadowczych. Odkręciliśmy kurek – powiedział we wtorek panelowi senackiemu przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA gen. Mark Milley, najwyższy rangą amerykański wojskowy.