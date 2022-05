Zbliżenie Ameryki Łacińskiej z Europą niezamierzonym skutkiem napaści na Ukrainę?

Wpływowy, niezależny dziennik urugwajski „La diaria” przewiduje, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie zamieni w sposób nieprzewidziany i niezamierzony przez Putina stosunki między NATO i Unią Europejską a Ameryką Łacińską, znacznie je zacieśniając.

Rosja napadła na Ukrainę – RAPORT



„Z jednej strony – pisze dziennik – rosyjska inwazja umocniła NATO i Unię Europejską bowiem nic tak nie zacieśnia sojuszy, jak posiadanie wspólnego wroga (...) Ponadto zmniejszy ona zależność energetyczną krajów Unii od Rosji”.



Wskutek wojny wywołanej przez Rosję wystrzeliły w górę ceny gazu naturalnego i ropy naftowej, co zmusza kraje importujące je z Rosji – w tym kraje Ameryki Łacińskiej – do szybszego przestawiania się na odnawialne źródła energii i tym samym zmniejszanie zależności od tego importu z Rosji.



Wprawdzie w odróżnieniu od Unii Europejskiej – czytamy w dzienniku – nie wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów zajmują w tej sprawie jednolite stanowisko. 18 z nich zdecydowanie potępiło Rosję jako agresora, trzy – Boliwia, Kuba i Nikaragua – poparły Rosję, a dziewięć – w tym Brazylia, Salwador i Meksyk – wstrzymało się od głosu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ale połowa państw regionu wybrała Unię Europejską na głównego partnera.



„W kontekście aktualnego zagrożenia Unia Europejska oczekuje obecnie od Ameryki Łacińskiej zajęcia zaangażowanego stanowiska wobec nowych wyzwań geopolitycznych” – brzmi konkluzja artykułu na łamach urugwajskiego dziennika.



