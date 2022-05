Tarczyński w PE: Gdzie byliście hipokryci? [WIDEO]

Bardzo się cieszę, że troszczycie się o wolność słowa, o wolne media. Cieszę się, że mówicie o Pegasusie oraz innych urządzeniach, które były używane przez rządy państw członkowskich UE. Zacznijmy od Niemiec. Zastanawiam się, gdzie byliście drodzy hipokryci, gdy wybuchł ogromny skandal w Niemczech w 2019 roku – mówił europoseł Dominik Tarczyński w Parlamencie Europejskim. W środę rozpoczęła się debata na temat inwigilacji za pomocą oprogramowania Pegasus w państwach Unii Europejskiej.

Sprawę inwigilacji w państwa UE przy wykorzystaniu Pegasusa bada powołana w europarlamencie komisja śledcza – z jej prezydium mają się spotkać w czwartek senatorowie opozycji z polskiej, senackiej komisji nadzwyczajnej ds. Pegasusa.



Do Brukseli pojechali: szef senackiej komisji ds. Pegasusa Marcin Bosacki (KO), jego zastępczyni Gabriela Morawska-Stanecka (PPS) oraz senator Jacek Bury (Polska 2050). – Przyjechaliśmy na dwa dni, spotkamy się zarówno z naszymi odpowiednikami z komisji europarlamentu do spraw wyjaśnienia – w skali Europy – kwestii Pegasusa, zobaczymy się też z przedstawicielami Komisji Europejskiej, komisarzem (ds. budżetu i administracji) Johanesem Hahnem – powiedział Bosacki. Jak dodał, liczy na to, że spotkania te przyczynią się do lepszego wyjaśnienia sprawy inwigilacji z użyciem Pegasusa.



Do sprawy odniósł się dziś na forum Parlamentu Europejskiego europoseł Dominik Tarczyński.



– W doniesieniach mediów czytamy: „Oprogramowanie szpiegujące FinFisher lub FinSpy zostało stworzone w Monachium i jest sprzedawane policji oraz służbom specjalnym wielu państw, w tym niemieckiej policji federalnej”. Gdzie wtedy byliście hipokryci? – powiedział polityk PiS.



– Gdzie byliście w 2019 roku? Gdzie byliście, gdy premierem rządu w Polsce był Donald Tusk, a 38 dziennikarzy było podsłuchiwanych? – zwrócił uwagę Tarczyński podczas przemówienia w PE.





Zobacz także: Niemiecka prasa: SPD przynosi Niemcom wstyd

#wieszwiecej Polub nas

Dzisiejsza debata w której kolejny raz atakują Polskę.



Przy pustej sali ale poseł Halicki był na posterunku…#Pegasus pic.twitter.com/X89VqHZ7TK — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) May 4, 2022

źródło: Twitter

Zwrócił się też do europosła PO Andrzeja Halickiego. – Może pan Halicki odpowie? Gdzie byliście hipokryci? Zna pan nazwiska! Zna pan dziennikarzy, którzy byli podsłuchiwani. Wszyscy o tym wiedzieli, ale właśnie teraz wytykacie palcem Polskę i Węgry. A co z Niemcami? Co z Francją? Co z Kanadą? – pytał europarlamentarzysta.– Zajmujecie się prawem aborcyjnym w USA, zatem możecie zajmijcie się Kanadą i Panem (premierem Justinem) Trudeau. Nie bądźcie hipokrytami. Jeśli chcecie rozwiązać problem nie wskazujcie palcem Polski, ale zajmujcie się wszystkimi – podkreślił.Zwrócił też uwagę,, „. – Pani Merkel. Trzęśliście się przed Merkel i wszyscy siedzieli cicho. Nikt nigdy o nic nie zapytał – wskazał Tarczyński w Parlamencie Europejskim.