Jak Rosjanie chcą skłócić Polaków i Ukraińców? „Piszą o przygotowaniach do ataku”

Rosyjska propaganda od wielu miesięcy oczernia Polskę, insynuując, że rząd RP ma roszczenia terytorialne wobec Ukrainy, czy Białorusi – alarmuje rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że jest to motyw wykorzystywany w celu skłócenia Polaków i Ukraińców.

„Rosyjska propaganda kontynuuje oczernianie Polski, kolportując kłamstwa nt. rzekomych planów agresji na zachodnią Ukrainę. To jeden ze stałych motywów wykorzystywanych przez Rosję w celu skłócenia Polaków i Ukraińców” – napisał w środę na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.



Dodał, że na kanale Telegram, „który służy do kolportowania rosyjskich kłamstw nt. wojny przeciwko Ukrainie, umieszczono wpis, sugerujący, że w Polsce trwają przygotowania do ataku na zachodnią Ukrainę”.



„W tekście sugeruje się wręcz, że władze RP są na ukończeniu swoich przygotowań, w tym utajonej kampanii poszukiwania nowych żołnierzy do oddziałów dedykowanych do »misji« na Ukrainie”.





źródło: pap

Żaryn zaznaczył, że tekst omawiają chętnie media zaangażowane w prowadzenie walki informacyjnej przeciwko Polsce.„Sugeruje się w nich, że konkretne jednostki WP są przygotowywane do działań wojennych na Ukrainie” – podkreślił.Dodał, że rosyjska propaganda od wielu miesięcy oczernia Polskę, insynuując, że rząd RP ma roszczenia terytorialne wobec Ukrainy, czy Białorusi. „Materiały propagandy rosyjskiej często sugerują, że Polska zamierza zaatakować kraje sąsiednie” – zaznaczył.Środa jest 70. dniem agresji rosyjskiej na Ukrainę.