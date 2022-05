Przerzucił psa przez dwumetrową bramę i odszedł. Są zarzuty [WIDEO]

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze (woj. dolnośląskie) swoim działaniem udowodnili, że nie pozwolą na jakąkolwiek formę znęcania się nad zwierzętami. Po ukazaniu się filmu w mediach społecznościowych o mężczyźnie, który brutalnie przerzucił swojego psa przez dwumetrową bramę schroniska dla zwierząt, podjęli intensywne działania zmierzające do jego zatrzymania. 66-letni jaworzanin usłyszał zarzut znęcania nad zwierzęciem.

We wtorek w mediach społecznościowych ukazał się film, na którym mężczyzna zamiast oddać swojego czworonoga do miejscowego przytuliska, brutalnie złapał go za sierść i przerzucił przez wysoką, bo dwumetrową bramę, na plac jaworskiego TOZ-u.



Po ukazaniu się materiału wideo funkcjonariusze wydziału kryminalnego natychmiast podjęli działania zmierzające do zatrzymania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy tego przestępstwa.



Mundurowi bardzo szybko ustalili dane personalne mężczyzny oraz miejsce jego pobytu. Sprawcą okazał się 66-letni jaworzanin, którego funkcjonariusze zatrzymali w środę rano w miejscu zamieszkania. Mężczyzna został doprowadzony do jaworskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut znęcania się nad psem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt grozi mu do 3 lat więzienia.

