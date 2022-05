Były wiceprezes Gazprombanku: Putin powinien zostać osądzony i powieszony

– Putin powinien zostać osądzony i powieszony – mówi Igor Wołobujew cytowany przez brytyjski „The Telegraph”. Bezpośrednio po wybuchu wojny Wołobujew, który urodził się na Ukrainie, ale ma obywatelstwo rosyjskie, uciekł z Rosji.

– Putin powinien zostać osądzony i powieszony, i to zgodnie z prawem – powiedział Wołobujew w rozmowie z brytyjskim dziennikiem. Jak komentuje gazeta, sprawiedliwe osądzenie zbrodni wojennych, to jedyna rzecz, jakiej były wiceszef Gazprombanku domaga się od Rosji. Choć wygląda na to, że państwo to zabrało mu wszystkie środki finansowe. Całe swoje oszczędności miał zdeponowane w banku, w którym pracował. Zniknęły z kont.



Wołobujew urodził się w Ochtyrce na Ukrainie. Gdy był na studiach w Moskwie, Związek Sowiecki się rozpadł. Młody absolwent, pisze dziennik, pozostał w Rosji, przyjął rosyjskie obywatelstwo, i zaczął piąć się po szczeblach zawodowej kariery, ale jego rodzina i znajomi pozostali w Ochtyrce.



W rozmowie z „The Telegraph” Wołobujew twierdzi, że chociaż wcześniej nie interesował się polityką, to w 2012 r „chętnie zagłosował na Putina”, ale ukraińskie „proeuropejskie powstanie lat 2013-2014” i aneksja Krymu „otworzyły mu oczy na wrogą wobec jego ojczyzny politykę Kremla”.



Przeczytaj także: Rosyjski oligarcha o wojnie: Ma poparcie debili. „Wszystko w kraju to g***”



– Przez osiem lat żyłem w wewnętrznym chaosie: nie tyle pracowałem po prostu w Rosji, co pracowałem dla Gazpromu. Pracowałem dla państwa rosyjskiego – opowiada. Jak przekonuje, przez cały ten czas myślał o powrocie na Ukrainę, ale zobowiązania rodzinne trzymały go w Rosji. To wszystko jednak zawaliło się 24 lutego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: telegraph.co.uk

– Nie mogłem już dłużej żyć w ten sposób. Musiałem wybierać między rodziną a ojczyzną. Wybrałem ojczyznę – wyjaśnił. Jak dodał, czuje potrzebę „odpokutowania” za pracę dla Rosji. Chce spróbować pomóc merowi Ochtyrki zaangażować zagranicznych inwestorów w odbudowę miasta. Rosyjska artyleria zniszczyła tu ponad jedną trzecią budynków mieszkalnych i jedyną elektrownię.