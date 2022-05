Adiunkt z UW chce, by NATO pomogło zmienić władzę: wojna to dobry czas na dociśnięcie Polski

Dr hab. Anna Wojciuk, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW, opublikowała na portalu foreignpolicy.com artykuł, z którego wynika, że Bruksela, a także Waszyngton, powinny wykorzystać obecną sytuację związaną z wojną na Ukrainie, by – jak pisze autorka, „przywracać standardy demokratyczne” w Polsce.

Wojciuk powtarza tezy o domniemanym populizmie, łamaniu praworządności i demokracji, a także zamachu na wolność mediów – a więc treści, które była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher określiła mianem w sporej części „efektu rosyjskiej dezinformacji”.



Politolog z ISM UW zachęca UE i USA do „wzmożenia nacisku na polski rząd, by przywrócił standardy demokratyczne”. „Choć może się wydawać, że uzyskana przez Polskę kluczowa pozycja w kontekście reakcji Zachodu na wojnę daje jej wpływ na Stany Zjednoczone i Unię Europejską, w rzeczywistości jest odwrotnie” – pisze.



Autorka tekstu wskazuje, że Polska (PiS) „rozpaczliwie potrzebuje” (nielegalnie blokowanych przez Brukselę - red.) środków z funduszu odbudowy po pandemii, ale twierdzi też, że polska „partia rządząca jest coraz bardziej izolowana na arenie międzynarodowej i wewnętrznie podzielona”.

Główna linia tego podziału ma przebiegać między prezydentem Andrzejem Dudą przedstawianym jako proatlantycki, otaczający się „pragmatycznymi oportunistami”, a wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim (jego otoczenie to „twardogłowi antyliberałowie”). Interpretując grudniowe spotkanie liderów europejskiej prawicy w Warszawie jako zjazd polityków proputinowskich (adiunkt UW wymienia Orbana i Le Pen, ale pomija np. Santiago Abascala ), Wojciuk sugeruje, że również Prawo i Sprawiedliwość, a co najmniej wspomnieni „twardogłowi” i w domyśle ich lider sprzyjają Kremlowi.

Specjalistka Instytutu Spraw Międzynarodowych UW obawia się, że „jeśli Polska otrzyma unijne pieniądze, partia natychmiast rozdysponuje je wśród elektoratu, by nadskakując wyborcom wygrać trzecią kadencję”. Wojciuk ocenia, że obecnie Prawo i Sprawiedliwość „utrzymuje 35-procentowe poparcie”, a „w sprzyjających warunkach może uzyskać około 40 proc.”.



Autorka wzywa, by naciski na Polskę zaczęło wywierać także NATO. „Polskie bezpieczeństwo w wysokim stopniu zależy od Sojuszu” – pisze Wojciuk podkreślając, że „Polska nie ma wyboru, jak tylko pozostać częścią Zachodu”.



Głównym celem ma być delegitymizacja Trybunału Konstytucyjnego jako rzekomo stronniczego oraz likwidacja reformy sądownictwa, która to reforma była jednym z ważniejszych elementów programu Zjednoczonej Prawicy.



