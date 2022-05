Putin ogłosi pokój czy wielką wojnę? „Jeden z tych scenariuszy jest nierealny”

9 maja Władimir Putin chce ogłosić coś przełomowego. Pojawiają się doniesienia o możliwym pokoju, ale również o wielkiej mobilizacji i zapowiedzi pełnoskalowej wojny. – Cele polityczne Rosji nie są rocznicowe tylko systemowe. Celem Rosji jest zniszczenie państwa ukraińskiego, więc koniec wojny nie wchodzi w grę – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski. Pytany przez nas o najnowsze sankcje przyznaje z kolei, że za sprawą współpracy z USA, Polska stała się krajem, z opinią którego liczyć muszą się nawet unijne mocarstwa.

– Proponujemy całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy. W ciągu pół roku zakończymy import ropy naftowej, a produktów rafinowanych do końca roku – powiedziała w środę szefowa KE Ursula von der Leyen prezentując szczegóły szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji.



Jak unijną współpracę w tak trudnych czasach ocenia ekspert ds. stosunków międzynarodowych, historyk i wykładowca UŁ Przemysław Żurawski vel Grajewski?



Zobacz także -> Do Mariupola przybył ważny urzędnik Putina. Szykują „paradę”



– Myślę, że przy wszystkich zastrzeżeniach i niedoskonałościach, unijna współpraca postępuje jednak we właściwym kierunku. Dobrze się dzieje. Istotnym elementem jest twardy nacisk Stanów Zjednoczonych i świadomość unijnej klasy politycznej, że państwa mające wysokie poczucie zagrożenia rosyjskiego szukają realnych, a nie pozornych gwarancji bezpieczeństwa – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Żurawski vel Grajewski.



Dodaje, że w gronie tych ostatnich państw są już nie tylko kraje wschodniej flanki NATO, ale również Finlandia i Szwecja, które nagle ogłosiły swoje aspiracje przystąpienia do Sojuszu.



Zobacz także -> Szokujące kulisy umowy Tuska z Putinem. „Prezes miał 2 minuty na podpisanie 40-letniej umowy!”



– Wytwarza się tutaj pewna konkurencja między rdzeniem unijnym a mocarstwami anglosaskimi - Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Kanadą. Unia tej konkurencji oczywiście nie wygra, bo nie ma siły wojskowej, ale musi przynajmniej tworzyć pozory, aby nie stracić prestiżu – zaznacza.

#wieszwiecej Polub nas

Społeczeństwa UE przemówiły. Czy starczy im wytrwałości?

Profesor ocenia, że Niemcy, Francuzi czy Holendrzy będą starali się osłabiać skalę presji wspomnianych państw anglosaskich, ale sami muszą się też liczyć ze zmieniającą się opinią własnych obywateli.

Przypomina, że statek pod flagą Wysp Marshala, ale transportujący rosyjską ropę, nie został ostatnio przyjęty w Szwecji, bo dokerzy odmówili rozładunku. Po dotarciu do Holandii okazało się, że tam również jednostka „zderzyła się” z buntem europejskich pracowników.



– Rządy demokratycznych państw muszą brać takie rzeczy pod uwagę. Opinia publiczna jest zaangażowana i stawia wymagania – podkreśla ekspert.



Zobacz także -> Ukraiński rząd komentuje wypowiedź Franciszka o sprowokowaniu Putina



Przyznaje, że prawdziwy test dla europejskich społeczeństw przyjdzie jednak w momencie, gdy nie zostaną poproszeni o wywieszenie ukraińskich flag i pomalowanie się w niebiesko-żólte barwy, tylko zapłacenie wyższych rachunków za gaz czy ropę. – Wtedy wiele się wyjaśni, ale póki co jesteśmy jednak w okresie zwiększania nacisków na Rosję i ten proces jeszcze będzie trwał – ocenia.





Polska rośnie w siłę

Eksperta ds. stosunków międzynarodowych pytamy także, czy Polska miała jakiś realny wpływ na wprowadzania kolejnych sankcji przeciwko Rosji.

– Tak. Choćby poprzez fakt, że jesteśmy największym państwem na wschodniej flance. Polska bardzo energicznie wzywała do akcji i trudno powiedzieć, że nie mieliśmy racji, gdy teraz ocenia się całą sytuację – zauważa ekspert.



– Bardzo zyskaliśmy wizerunkowo przyjmując uchodźców i jesteśmy hubem dla wpływów amerykańskich w regionie. To powoduje, że nawet duże mocarstwa muszą się z nami liczyć. Oczywiście próbują to ograniczać wykorzystując inne tematy, ale mimo to są pod presją. Słowa, które premier Mateusz Morawiecki wygłaszał do kanclerza Niemiec, wypowiadał publicznie. Podobnie było pod adresem prezydenta Francji i to w okresie kampanii wyborczej – przypomina Przemysław Żurawski vel Grajewski.



Zobacz także -> Putin to zbrodniarz? Poseł Konfederacji zaczął kluczyć [WIDEO]



Profesor uważa, że nie należy popadać w euforię, ale znaczenie polski rośnie, nasz kraj „oddziaływuje na cały region, a szczególnie na te państwa, które są zagrożone oraz poprzez wpływy amerykańskie również na mocarstwa unijne”.





„Pokoju na razie nie będzie”

W rozmowie z portalem tvp.info profesor UŁ odniósł się również do tematu wielkiego święta Rosji, które tradycyjnie będzie hucznie obchodzone 9 maja.Włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera" papież Franciszek miał powiedzieć, że zdaniem Viktora Orbana, lider Rosji ogłosi tego dnia zawieszenie broni. Z kolei amerykańska CNN sugerowała, że 9 maja Putin może formalnie wypowiedzieć wojnę i ogłosić mobilizację.

– Myślę, że Rosja będzie chciała odnieść jakiś rodzaj sukcesu na 9 maja. Natomiast w żadnym wypadku nie możemy liczyć na to, że skończy się wojna. Cele polityczne Rosji nie są rocznicowe tylko systemowe. Celem Rosji jest zniszczenie państwa ukraińskiego, więc koniec wojny nie wchodzi w grę – uważa Żurawski vel Grajewski.



Ocenia, że możliwe są najwyżej czasowe zawieszenia broni i przypomina wojnę czeczeńską, gdy Rosjanie poinformowali o zakończeniu swoich działań, a już kilka godzin później doszło do starć między ich siłami, a czeczeńskimi separatystami.



Zobacz także -> Skandaliczne tezy w rosyjskiej TV. Chcą obozów koncentracyjnych [WIDEO]



– Nie przypuszczam, żeby w tej chwili doszło do przerwania działań wojennych. Uważam to za zupełnie nieprawdopodobne. Raczej będzie to próba odniesienia jakiegoś lokalnego sukcesu. Czy to ostatecznego zdobycia Mariupolu, czy czegokolwiek innego, co może stwarzać dla Rosjan choćby pozór lokalnego zwycięstwa – mówi.

.@PanoramaTvp2 | 🇷🇺 Rosja odlicza dni do parady zwycięstwa 9 maja kolejnymi atakami w #Donbas, rakietą w Odessie i szturmem na ostatni punkt oporu w #Mariupol — #Azovstal, już wiadomo, że parada nie będzie tak wielka, jak w poprzednich latach.pic.twitter.com/F7ywYMtu2P — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) May 4, 2022

Żurawski vel Grajewski uważa, że z całą pewnością nie będzie to jednak koniec konfliktu.



Na koniec ekspert odnosi się do tematu Mołdawii. Przyznaje, że według niektórych, ze strony Rosji narasta zagrożenie dla tego państwa. Przyznaje, że kraj ten nie ma sił zbrojnych zdolnych do przeciwstawienia się Rosji, w związku z tym ewentualna kampania jego zajęcia byłaby kolejnym sukcesem Rosji.



Zobacz także -> Brześć. Potwierdzono duży ruch białoruskich wojsk [WIDEO]



– Natomiast wydaje się to nielogiczne w rozumieniu czysto wojskowym. Rosja nie ma tam w okolicy sił, więc musiałaby dokonać desantu morskiego na Odessę, który zapewne by się nie udał. Spektakularna klęska też nie jest przecież Rosji potrzebna – zauważa.



Podsumowując przypomina, że wojna polega na tym, aby walczący oszukiwali się co do własnych intencji. – Te wszystkie scenariusze są więc tylko medialnymi spekulacjami. To, czego możemy być pewni to to, że pokoju na razie nie będzie – podkreśla.