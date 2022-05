Eurostat: Polska w czołówce. Przed nami tylko Czechy i Niemcy

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła w Polsce 3 procent – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Oznacza to, iż nasz kraj po raz kolejny znalazł się w czołówce europejskich państw z najniższym bezrobociem.

Lepiej wypadły tylko Czechy z wynikiem 2,3 procent oraz Niemcy z bezrobociem na poziomie 2,9 procent. Trzecie miejsce zajmujemy razem z Maltą, która w marcu również zanotowała stopę bezrobocia na poziomie 3 procent.



Średnia unijna wyniosła 6,2 procenta. W strefie euro było to 6,8 procenta.





„Rynek pracy w Polsce ma się dobrze”

Do danych Eurostatu odniosła się szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. – To bardzo dobry wynik, zwłaszcza że unijna średnia wyniosła 6,2 proc. – powiedziała Maląg cytowana w komunikacie resortu.– Stopa bezrobocia w Polsce w marcu była taka sama jak przed miesiącem. W porównaniu z marcem 2021 r. odnotowano jednak spadek. Wówczas stopa bezrobocia wynosiła 3,7 proc. To pokazuje, że rynek pracy w Polsce ma się dobrze, sytuacja jest stabilna. To bardzo dobra wiadomość – oceniła szefowa MRiPS.

Zobacz także: W marcu br. odnotowano spadek stopy bezrobocia