Wiadomo co dalej z boeingiem porzuconym w marcu w Goleniowe

Właściciel pasażerskiego Boeinga 737-800, pozostawionego na lotnisku w Goleniowie w Zachodniopomorskiem, zgłosił się po odbiór samolotu. Warta ok. 70 mln dolarów maszyna stała na płycie lotniska od połowy marca.

– Właściciel zgłosił się po ten samolot i poleciał do Katowic do hangaru. W tamtym miejscu, taką mamy informację od właściciela, maszyna będzie przygotowywana dla innej linii lotniczej, aby dalej służyć i latać – powiedział rzecznik prasowy portu lotniczego Szczecin-Goleniów Krzysztof Domagalski.



Samolot ukraińskich linii Azur Air Ukraine przyleciał 17 marca do Goleniowa z Szarm el-Szejk. Podróżowało nim ok.150 Ukraińców, wracających z wakacji w Egipcie. Po wylądowaniu obsługa samolotu poinformowała pracowników lotniska, że nie są już pracownikami linii Azur Air i zostawiła maszynę.

źródło: pap

Dzienna opłata za jego postój wynosiła 600 zł. – To jest raptem 26 tys. zł. za półtora miesiąca postoju samolotu, który waży 80 ton i zajmował powierzchnię, porównując z parkingiem, około 50 samochodów osobowych – stwierdził Domagalski.W międzyczasie maszyna przechodziła różnego rodzaju przeglądy techniczne.