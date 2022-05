„Działaliśmy tak, żeby gaz z Rosji mniej nas uzależniał”. Sprawdzamy słowa Tuska [WIDEO]

Już tysiąc razy tłumaczyłem – tak na pytania o gazowe interesy z Rosją zawierane przez rząd PO-PSL odpowiada Donald Tusk. Lider PO na konferencji prasowej w Międzyrzecu Podlaskim obruszył się na pytania o kontrakt zawarty przez jego rząd w 2010 r. Stwierdził, że działania jego rządu „polegały na tym, żeby gaz z Rosji mniej nas uzależniał, żebyśmy mniej płacili”. Jak bardzo słowa Tuska mijają się z prawdą, dobrze pokazuje m.in. raport NIK czy... słowa samego byłego premiera, gdy występował na konferencji u boku Władimira Putina.

Szef Platformy Obywatelskiej pojawił się na Lubelszczyźnie. W Międzyrzecu Podlaskim został zapytany o dostawy gazu z Rosji wobec tego, że w 2010 r. rząd PO-PSL zawarł kontrakt, który zwiększył uzależnienie Polski od dostaw rosyjskiego gazu, a teraz polski rząd zdecydował, żeby się od niego odciąć. Dziennikarka TVP Info zapytała Tuska, „jak ocenia tę decyzję w kontekście tych (umów), które były zawierane w 2010 r.”.





Tusk atakuje dziennikarkę za pytanie o gaz

Jak wyglądały interesy Tuska z Putinem

Nie spodobało się to politykowi, który zarzucił reporterce „kreowanie fałszywej rzeczywistości”.Tusk stwierdził, że „już tysiąc razy tłumaczył, na czym polegała polityka gazowa jego rządu i (jak) trzeba było naprawiać ten historyczny błąd, jaki popełnił ówczesny, jeszcze za pierwszych rządów PiS-u minister (skarbu państwa Wojciech) Jasiński”.– I działania mojego rządu polegały dokładnie na tym, żeby ten gaz z Rosji mniej nas uzależniał, żebyśmy mniej płacili, niż to, co wynegocjował pan Jasiński i, zwiększyliśmy prawie dwukrotnie objętość magazynową na gaz, doprowadziliśmy do rewersu fizycznego na Jamale, więc możemy tym gazociągiem brać gaz także z zachodniego kierunku, a nie tylko ze wschodniego – kontynuował Tusk.Choć dziś Tusk zapewnia o swojej antyrosyjskiej postawie, jego deklaracjom przeczą dokumenty dotyczące negocjacji gazowych z Rosją. Wśród nich jest raport Najwyższej Izby Kontroli ujawniony w 2018 r. Jasno wskazywał on, że prowadzona przez rząd PO-PSL polityka prowadziła do zwiększenia uzależnienia energetycznego Polski.

Przypomnijmy, że umowy gazowe były głównym tematem słynnego spotkania Putin–Tusk na sopockim molo w 2009 r., a szef PO mówił wtedy na konferencji: „Finalizujemy kontrakt gazowy. Jeszcze raz potwierdziliśmy sobie, że gaz w relacjach polsko-rosyjskich nie może być przedmiotem polityki, a wyłącznie dobrze pojętego wspólnego interesu”.



Z kolei na początku kwietnia 2010 r., po kolejnych rozmowach Donalda Tuska z Władimirem Putinem, prezydent Rosji informował, że obaj umówili się na długoterminowe dostawy do Polski rosyjskiego gazu. Podpisanie niezbędnej dokumentacji miało nastąpić „w niedługim terminie” i zapewnić dostawy gazu do Polski do 2037 r., a kontrakt tranzytowy na dostawy gazu do Europy – do 2045 r.



– Jestem pewien, że ten dzień przejdzie do lepszej historii naszych relacji – komentował Donald Tusk, nie kryjąc satysfakcji. Jak zapewniał, „Polska i Rosja mogą dużo więcej zrobić i zarobić".

Co więcej – jeszcze w 2010 r. umorzono ponad 1 mld zł długu Gazpromu wobec spółki Europol Gaz, za przesył gazu gazociągiem jamalskim w latach 2006-09 (wartość darowanego Gazpromowi przez rząd Tuska a należnego Polsce długu wynosiła dokładnie 286 mln dolarów).

„Działania mojego rządu polegały dokładnie na tym, żeby ten gaz z Rosji mniej nas uzależniał”



„#Jedziemy" | Rachoń o stosunkach Tuska z Putinem i niemieckich mocodawcach