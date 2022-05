Tusk w sklepie spożywczo-alkoholowym. „Masełko podrożało” [WIDEO]

Donald Tusk odwiedził w środę właściciela sklepu spożywczego w Międzyrzecu Podlaskim. – Z waszego doświadczenia co najbardziej podskoczyło? – pytał o wzrosty cen polityk PO. – Chyba żywność, alkohol nie – odpowiedział pan Wiesław.

Mija rok, odkąd Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, a sondażowa przewaga PiS nad PO wciąż jest wysoka. Polityk Platformy Obywatelskiej zdecydował więc ruszyć w Polskę i zapytać obywateli o inflację wywołaną epidemią COVID-19 i wojną Władimira Putina.



Na profilu PO na Twitterze opublikowano nagranie, na którym Tusk pyta o podwyżki cen.



Właściciel sklepu informuje, że kiedyś handlował warzywami, ale z czasem musiał rozpocząć sprzedaż m.in. alkoholi i herbat.



– U nas ceny jakoś się mają. W naszym sklepie akurat nie, bo to sezonowe. Raz jest cena wyższa, raz niższa – powiedział o podwyżkach. – Ale jak robimy zakupy, to masełko, wędliny… to podrożało – stwierdził.

