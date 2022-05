Kolejny ogromny pożar w Rosji [WIDEO]

W strefie przemysłowej w rosyjskim Dzierżyńsku (w obwodzie niżnonowogrodzkim) wybuchł pożar, który objął powierzchnię około 2 tys. m. kw. Pali się zbiornik z rozpuszczalnikiem. Nie ma informacji o ofiarach. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać kłęby czarnego dymu i płomienie.

Według rosyjskich władz nie ma zagrożenia dla miejscowej ludności. W gaszeniu pożaru i usuwaniu jego skutków bierze udział 55 osób i 17 jednostek sprzętu – poinformowano.



Nie przekazano, jakie są przyczyny pożaru. Na miejsce przyjechał szef regionalnego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych.



Dzierżyńsk – jak podają ukraińskie media – jest wymieniany jako główny ośrodek przemysłowy regionu Niżny Nowogród. Funkcjonuje tam kilka przedsiębiorstw zbrojeniowych Federacji Rosyjskiej.

росія знову горить ��



У Дзержинську Нижегородської області палає цистерна з розчинником. Площа загоряння близько 2 тис. кв. м pic.twitter.com/yZ5RAkOvUp — Ukrinform (@UKRINFORM) May 4, 2022

źródło: ukrinform, portal tvp.info

Nad ranem media informowały, że w okupowanej przez siły rosyjskie Makiejewce w obwodzie donieckim na Ukrainie wybuchł pożar magazynu ropy. Nie ma na razie informacji o ofiarach.Również w środę informowaliśmy, żeZ kolei nocy z poniedziałku na wtorek pożar wybuchł w rosyjskim kompleksie magazynów Atlant Park. Ogień zajął powierzchnię co najmniej 34 tysięcy metrów kwadratowych.Kilka dni temu pożar wybuchł w elektrowni GRES-2 położonej na rosyjskiej wyspie Sachalin na Oceanie Spokojnym. Elektrownia cieplna Sachalin GRES-2 o mocy 120 MW została oddana do użytku w 2019 roku. Roczna produkcja wynosi 840 mln kWh, co odpowiada jednej trzeciej zapotrzebowania Sachalinu na energię elektryczną.W ostatnich tygodniach doszło m.in. do pożaru na terenie obiektu wojskowego w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, a w obwodzie kurskim częściowo zawalił się most kolejowy.