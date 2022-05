Niemcy i Francja łamały praworządność. Czy UE wyciągnie konsekwencje?

– To, co zrobiono wczoraj w Strasburgu, to wielki cios zadany nam wszystkim – mówi portalowi tvp.info o debacie PE ws. Polski w dniu święta Konstytucji 3 maja minister w KPRM Michał Wójcik. Podkreśla, że zamiast tego Unia powinna się zająć w końcu sytuacją w Niemczech czy Francji, gdzie konsekwentnie łamane są standardy praworządności, a ostatnio ujawniono handel bronią z Rosją mimo embarga. Zapytany, czy jego zdaniem taki wniosek poparłaby polska opozycja, stwierdza: „Wątpię”.

W dniu polskiego święta narodowego Unia Europejska znów atakowała Polskę. Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders zestawił nawet nasz kraj z Rosją, która za swoje zbrodnie ponosi konsekwencje. Ocenił, że Polska również musi brać odpowiedzialność za łamanie prawa.



Po zakończonej debacie pojawiło się wiele komentarzy, że Unia powinna się wreszcie zająć praworządnością innych państw, w tym tych najsilniejszych.



Zobacz także: 10 państw UE sprzedawało Rosji broń mimo embarga. Na czele Niemcy i Francja



– Jest wiele standardów praworządności, które Niemcy czy Francja konsekwentnie łamią. Obchodzenie embarga na dostawy broni dla Rosji to tylko ten najnowszy z nich. Przypomnę, że wcześniej jedna z francuskich gazet pisała choćby o kwestii wspólnych polowań sędziów TSUE z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Mimo że po tych doniesieniach skierowano list do szefowej KE, sprawa nie została wyjaśniona – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Michał Wójcik.

Niemieckich sędziów wybierają politycy

Trzeba mieć w sobie wiele bezczelności, żeby debatę na temat praworządności w Polsce organizować w dniu naszego święta narodowego. Taka bezczelność kogoś, kto nie ma szacunku wobec wrażliwości ludzi. — Michał Wójcik���� (@mwojcik_) May 3, 2022

Minister w Kancelarii Premiera mówi, że kolejny przykład to standardy praworządności i to, jak zabezpieczają je choćby Niemcy.– Mamy tam ewidentny udział polityków w wyborze sędziów.– zaznacza.Jak dodaje, w aż czterech krajach UE jest też problemczyli w sumie nie wiadomo, kto stoi tam na straży niezawisłości i niezależności sędziów.Zobacz także: Niemcy i Francja nie sprzedadzą więcej broni Rosji. „Po interwencji Polski i Litwy” – Takich przykładów jest więcej i uważam, że taka dyskusja na forum PE w końcu powinna się odbyć – komentuje.Odnosząc się do kolejnej już debaty ws. Polski Michał Wójcik mówi, że to, co zrobiono wczoraj w Strasburgu, to „wielki cios zadany nam wszystkim”.

– W dniu naszego wielkiego święta ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym co się dzieje w Polsce, debatowali sobie o naszej praworządności. To słabe, niedopuszczalne i bardzo się to nie podoba nawet tym Polakom, którzy nie są naszymi zwolennikami – zaznaczył w rozmowie z portalem tvp.info.





Polska opozycja? „Rzecznicy interesów innych krajów”

Ministra w KPRM zapytaliśmy również, czy jego zdaniem polska opozycja poparłaby wniosek o debatę ws. Niemiec i Francji oraz wyciągnięcie konsekwencji za naruszanie prawa.W tych dyskusjach, które ciągle się toczą, oni stają po drugiej stronie. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby podpisali jakiś wniosek o debatę choćby na temat Holandii, gdzie z powodu braku praworządności upadł rząd – ocenia Wójcik.Zobacz także: Szokujące kulisy umowy Tuska z Putinem. „Prezes miał 2 minuty na podpisanie 40-letniej umowy!” Jego zdaniem w Holandii, Niemczech czy Francji nie znaleźliby się politycy, którzy „zabieraliby głos przeciwko swojemu krajowi”.– Polska opozycja nieustannie chwali zagranicę a atakuje Polskę.– podsumował polityk Solidarnej Polski.