Brutalne morderstwo księdza w Siedlcach. Jest przełom w śledztwie

11 listopada 2021 roku w Siedlcach brutalnie zamordowany został 35-letni ksiądz, zakonnik z parafii św. Maksymiliana Kolbego franciszkanin Adam Świerżewski. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, śledczy ustalili sprawcę zabójstwa.

11 listopada wieczorem ksiądz, posługujący w jednej z parafii na terenie Siedlec, spacerując po parku miejskim został brutalnie pobity. Wskutek napaści duchowny zmarł. Z ustaleń śledztwa wynikało, że sprawca, „posługując się narzędziem tępokrawędzistym, z dużą siłą zadał pokrzywdzonemu trzy uderzenia w tył głowy”.



Mimo intensywnych czynności śledczych nie udawało się ustalić sprawcy. „W postępowaniu sprawdzane były wszelkie informacje i założenia śledcze, które mogły doprowadzić do jego zatrzymania” – zaznacza PK.



Z uwagi na m.in. podobieństwo modus operandi, wnikliwej analizie poddano okoliczności zabójstwa popełnionego 18 stycznia 2022 r. – a więc po zabójstwie księdza – w pobliskim Sokołowie Podlaskim. Postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sokołowie Podlaskim.





Zabił młotkiem kobietę

Ofiara tej zbrodni, 49-letnia kobieta, wyszła z domu ok. godz. 21, kierując się do miejsca swego zatrudnienia. Jej zwłoki leżące na poboczu jednej z ulic miasta, zostały zauważone ok. godz. 22 przez przejeżdżające obok osoby.„Na podstawie zapisów monitoringu wytypowano Rafała J. jako podejrzewanego o dokonanie zabójstwa kobiety. Na zabezpieczonych od niego butach i odzieży oraz młotku ujawniono ślady krwi pokrzywdzonej” – podają śledczy.

Rafałowi J. przedstawiono zarzut, iż 18-go stycznia 2022 r. w Sokołowie Podlaskim ĺdziałając w bezpośrednim zamiarze zabójstwa, posługując się narzędziem typu młotek, zadał pokrzywdzonej co najmniej 10 ciosów w głowę, powodując obrażenia, skutkujące natychmiastową śmiercią kobiet”.



Zebrane przez prokuraturę dowody, między innymi ekspertyzy kryminalistyczne, wskazują, że zabójcą księdza i kobiety jest ta sama osoba. Ustalenia te możliwe były dzięki wielomiesięcznej, żmudnej pracy procesowej i analitycznej prokuratury i policji – zaznacza PK.



W związku z tym Rafał J. usłyszał zarzut zabójstwa księdza. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie. Za popełnione czyny grozi mu nawet dożywocie.