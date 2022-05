Skandaliczne zachowanie Cezarego Żaka. Grozi za to areszt, wiceminister nakłada pokutę

Długi weekend majowy popularny aktor Cezary Żak spędził na łonie natury, zatruwając środowisko – donosi w poniedziałek „Super Express”. Gazeta na dowód opublikowała zdjęcia celebryty, na których widać, jak na swojej mazurskiej posesji pali folię, styropiany i plastiki. Do tych informacji odniósł się wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Wskazał, że za takie zachowanie grozi kara grzywny lub areszt. „Wstyd, panie Żak” – podsumował. Aktor jeszcze niedawno chwalił się budową „ekologicznego” domu.

Jak relacjonuje „Super Express”, małżeństwo aktorów od dawna szukało dla siebie miejsca poza Warszawą, aż kilka lat temu zdecydowało się na Mazury. Postawili na drewniany dom z dostępem do jeziora w malowniczej okolicy.





Ekologia jednak nie najważniejsza?

„Dym i smród nie do wytrzymania”

Grzywna lub areszt. Co grozi Cezaremu Żakowi?

„Artysta przez lata kariery zebrał bez wątpienia spory majątek, który niedawno przeznaczył na budowę swojej ekologicznej rezydencji na Mazurach” – opisywały z kolei media.Lokalizacja utrzymywana była w tajemnicy. Cezary i Katarzyna Żak chwalili się jednak budową, zachwalając „energooszczędne i pasywne” domy i promując jedną z firm.– Debaty trwały długo. Chcieliśmy, żeby był to dom drewniany, energooszczędny. Żeby był nowoczesny, ale z nutą trochę wiejską, trochę prowansalską – mówiła w jednym z wywiadów aktorka. Dziś jej słowa przypomina „SE”.W środę gazeta opublikowała zdjęcia zatruwającego środowisko Cezarego Żaka.Na fotografiach widać aktora, który na swojej posesji palił w ognisku plastikowe śmieci. Świadek tak opisuje całe zdarzenie: „Wrzucał do ognia styropian, plastiki, folie i wiele innych odpadków, które powinien posegregowane oddać do utylizacji. Dym i smród był nie do wytrzymania. Żak palił śmieci przez około godzinę”.Do sprawy odniósł się wiceminister klimatu i środowiska, potępiając zachowanie znanego aktora. Poinformował też o zawiadomieniu „właściwych organów”.

Jacek Ozdoba wskazuje przy tym na przepisy Ustawy o odpadach, które mówią: „Kto, wbrew przepisowi art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny” (art. 191.).



Jacek Ozdoba przypomina, że przygotowane przez resorty sprawiedliwości i środowiska zmiany w przepisach zaostrzają kary za zaśmiecanie – nawet do 5 tys. zł.



„Wstyd Panie Żak. W ramach pokuty proszę o nagłośnienie nowych kar” – podsumowuje Ozdoba.

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, za takie zachowanie grozi kara grzywny lub areszt. Zgłosiłem sprawę do właściwych organów. Ponadto za zaśmiecanie podwyższamy kary.



Wstyd Panie Żak❗️



W ramach pokuty proszę o nagłośnienie nowych kar‼️https://t.co/Kkah0ela2j — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) May 4, 2022