Do Mariupola przybył ważny urzędnik Putina. Szykują „paradę”

Rosyjscy faszyści przygotowują w zrujnowanym Mariupolu „paradę” z okazji 9 maja – informuje ukraiński wywiad wojskowy i potwierdza, że do miasta przybył w tym celu pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej Siergiej Kirijenko oraz kremlowscy propagandyści.

Raport: Wojna na Ukrainie



Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przekazał, że Kirijenko, który odpowiada za politykę wewnętrzną w Rosji, przybył do zniszczonego Mariupola. Kirijenko został niedawno mianowany odpowiedzialnym za sprawy na ukraińskich terenach tymczasowo okupowanych przez Rosjan.



Według wywiadu głównym zadaniem putinowskiego urzędnika jest przygotowanie do ceremonii 9 maja, czyli Dnia Zwycięstwa w Rosji. Służby ukraińskie twierdzą, że ze względu na to, że w okupowanym Doniecku „rasiści odmawiają przygotowania parady wojskowej”, centrum „uroczystości” stanie się Mariupol.



W tym celu miasto pilnie oczyszcza główne ulice z gruzów, ciał zabitych i niewybuchów – podano.



Wywiad podkreśla, że trwa zakrojona na szeroką skalę kampania propagandowa, podczas której Rosjanom zostaną pokazane historie o „radości” miejscowych ze spotkania z okupantami. Raszystowski propagandysta Władimir Sołowjow oraz szef donieckiej administracji okupacyjnej Denis Puszylin odwiedzili Mariupol w celu przygotowania odpowiednich materiałów – podano.





źródło: gur.ua, portal tvp.info

Prawie całkowicie zniszczony przez Rosjan Mariupol doświadcza jednej z największych katastrof humanitarnych. Ośrodkiem ukraińskiego oporu pozostaje kombinat Azowstal, gdzie broni się pułk ukraińskiej Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. Według wicepremier Iryny Wereszczuk na terenie kombinatu znajduje się ponad 40 ciężko rannych żołnierzy. Szef Czerwonego Krzyża w Mariupolu Pascal Hundt powiedział, że w mieście nadal uwięziona jest nieokreślona liczba cywilów.