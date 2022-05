Czarnek: Od nowego roku szkolnego ruszają zajęcia z historii i teraźniejszości

Od nowego roku szkolnego będziemy mieć w szkołach historię i teraźniejszość, czyli naukę historii drugiej połowy XX wieku – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przypomniał, że nowy przedmiot nauczany będzie w I i w II klasie szkoły ponadpodstawowej.

Historia i teraźniejszość zastąpi w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym).



– Mamy już przygotowane podstawy programowe, wszystkie przepisy są gotowe. Czekamy na podręczniki i od 1 września ruszamy – powiedział.



Dodał, że ograniczona zostanie wiedza o społeczeństwie i historia tradycyjna, by „druga połowa XX w. i pierwsze lata XXI w. były bardziej znane społeczeństwu”. Oprócz tego, jak przypomniał minister, rozbudowana zostanie edukacja dla bezpieczeństwa.

