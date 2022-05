Jej uśmiech znał cały świat. „Mała miss” zmarła w wieku 16 lat

Nie żyje Kailia Posey, 16-letnia gwiazda konkursów piękności, znana z programu „Mała miss”. Ciało nastolatki znaleziono w samochodzie w parku w stanie Waszyngton w poniedziałek. Kilka dni wcześniej dziewczyna bawiła się na swoim balu maturalnym, a w połowie kwietnia świętowała urodziny. Jej twarz była znana na całym świecie – jako trzylatka została nagrana z charakterystycznym uśmiechem od ucha do ucha, przez co została bohaterką popularnych memów.

Jako kilkuletnie dziecko zdobyła popularność dzięki występom w reality show „Toddlers and Tiaras” śledzącym losy rodzin dzieci, które brały udział w konkursach piękności.





This girl just died. She was only 16. �� pic.twitter.com/PmD3LpINWK