Potężne zmiany ws. aborcji w USA. Ważne informacje

Gubernator stanu Oklahoma podpisał zakaz aborcji po szóstym tygodniu ciąży. To kolejny amerykański stan, który odchodzi od skrajnie liberalnego prawa do przerywania ciąży. Niewykluczone, że w USA dojdzie niebawem do dużej zmiany na szczeblu centralnym.

Sygnowaną przez gubernatora Kevina Stitta ustawę uchwaliła legislatura stanowa Oklahomy, w której większość mają Republikanie. Natychmiastowo delegalizuje ona tam prawie wszystkie zabiegi aborcji po szóstym tygodniu ciąży. Dopuszcza wyjątki w późniejszym terminie tylko w nagłych przypadkach medycznych.



Obywatele mogą pozywać świadczeniodawców przerywania ciąży lub każdego, kto „w tym pomaga lub do tego podżega”. Zakaz ten wzorowany jest na ustawie teksańskiej, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku.



Zobacz także: Sąd Najwyższy USA obradował nad zaostrzeniem prawa aborcyjnego



„Chcę, aby Oklahoma była najbardziej chroniącym życia stanem w kraju, ponieważ reprezentuję wszystkie cztery miliony mieszkańców Oklahomy, którzy w przeważającej większości chcą chronić nienarodzonych” – tweetował Stitt.



W kwietniu podpisał on zakaz przeprowadzania prawie wszystkich aborcji, który grozi karą więzienia dla przeprowadzających aborcję. Ma on wejść w życie w sierpniu.

Roe przeciwko Wade. Będzie rewolucja w USA?

źródło: Portal tvp.info, PAP

We wtorek Sąd Najwyższy USA wydał oświadczenie, w którym potwierdził prawdziwość poniedziałkowych doniesień portalu Politico oPrecedensowa decyzja Sądu Najwyższego ustanowiła wówczas powszechne w kraju prawo doUnieważnienie tej ustawy pozostawiłoby regulacje w sprawie aborcji w gestii poszczególnych stanów.Zobacz także: Demokraci forsują nową ustawę. Aborcja na życzenie w USA? Przewodniczący Sądu Najwyższego John Roberts stanowczo potępił we wtorek przeciek. Polecił przeprowadzenie dochodzenia w sprawie jego źródła.We wtorek w Nowym Jorku i innych miastach odbyły sięNa Foley Square, na Manhattanie, zgromadziły się tysiące osób. Przemawiała m.in. demokratyczna prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James.Podobna demonstracja odbyła się też przed centrum sportowo-widowiskowym Barclays