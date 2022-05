Duży pożar magazynu ropy na terenie okupowanym przez Rosjan [WIDEO]

W okupowanej przez siły rosyjskie Makiejewce w obwodzie donieckim wybuchł nad ranem pożar magazynu ropy – donoszą ukraińskie media. Nie ma na razie informacji o ofiarach.

Raport: Wojna na Ukrainie



Dienis Puszylin, przywódca donieckich rosyjskich separatystów na antenie rosyjskiej telewizji propagandowej oświadczył, że pożar powstał w wyniku ataku. Tuba Kremla RIA Nowosti donosi, że w wyniku ostrzału w magazynie ropy zapaliły się zbiorniki o pojemności 5000 ton – podaje Ukraińska Prawda.



Do tej pory do sprawy nie odniosły się ukraińskie władze.

Dans la #Makiivka occupée, un dépôt pétrolier est en feu. pic.twitter.com/z5DKkzF4A1 — Alexandre Guitakos ������������ (@AlexandreGTKS) May 4, 2022