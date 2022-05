Odtajniona notatka dla Tuska i Sikorskiego ws. Ukrainy. Nie chcieli jej w UE ani NATO

Donald Tusk twierdzi dziś, że zawsze był politykiem antyrosyjskim i proukraińskim. – Ale gdy miał wpływ na politykę zagraniczną, realizował ją według wytycznych stworzonych przez absolwenta rosyjskiej kuźni szpiegów Jarosława Bratkiewicza, dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ, kierowanego przez Radosława Sikorskiego – zaznaczył w programie „Jedziemy” dziennikarz Michał Rachoń. Przypomniał dokument, w którym 20 dni przed atakiem Rosji na Gruzję zapewniano, że Rosja nie stanowi żadnego zagrożenia militarnego i przestrzegano przed prounijną polityką PiS dla Ukrainy.

W notatce, którą Jarosław Bratkiewicz stworzył pod czujnym okiem Sikorskiego czytamy, że Rosja powinna stać się partnerem Polski i szerokopojętego Zachodu i dostarczycielem surowców. Zapewniał, iż nie będzie ona stanowić żadnego zagrożenia, a już zwłaszcza militarnego.



„Należy więc pamiętać, że możliwości ekspansji w rozumieniu politycznym i gospodarczym – a już tym bardziej militarnym – są dość ograniczone. Napotykają one na poważne przeszkody w krajach WNP takich jak Ukraina czy Gruzja. Natomiast możliwości wpływania Moskwy (w sensie uzyskania przez nią specjalnych praw) na kraje Europy Środkowo-Wschodniej przynależące do UE i NATO są znikome lub zgoła żadne – zaznaczał dyplomata.



– Tymczasem notatka ta powstała 20 dni przez atakiem Rosji na Gruzję – zauważył Michał Rachoń.

Co ciekawe, Donald Tusk twierdzi dziś, że przestrzegał przed Rosją i wspierał prozachodnie dążenia Ukrainy. Czy to prawda?



Na coś zupełnie innego wskazuje wspomniana notatka. Napisano tam: „Nie należy się spodziewać jakichkolwiek ruchów po stronie UE w sprawie formalnego przybliżenia Ukrainy do członkostwa w Unii. Z uwagi na szereg okoliczności geostrategicznych (zwłaszcza opozycji Rosji) i w szczególności niechętnego stanowiska przytłaczającej większości mieszkańców Ukrainy wobec NATO, również perspektywa dla tego kraju nie rysuje się zbyt dobrze.”



Jak dodano, „nasze refleksja powinna zatem uwzględniać fakt, że w ciągu najbliższych 5-10 lat nasze domaganie się szybkiego członkostwa w UE i NATO dla Ukrainy – skwapliwie i poniekąd bezrefleksyjnie artykułowane przez PiS – nie pociągać będzie żadnych skutków prawnych i ukazywać będzie jałowość naszych żądań.”

Gdy Donald Tusk miał więc władzę w Polsce, realizowana strategia nie zakładała dla Ukrainy miejsca w Unii Europejskiej ani NATO.



– Czy tak opisane tezy, sprzeczne z tym, co mówi dziś Donald Tusk, spowodowały wtedy dymisję dyrektora Bratkiewicza? Oczywiście, że nie – zaznaczył Rachoń.



– Jak wynika z samego dokumentu, odtajnionego zresztą przez późniejszego szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego (PiS), te tezy zyskały poklask Radosława Sikorskiego. Polityk PO odręcznie napisał na tym dokumencie „Panie dyrektorze Bratkiewicz, bardzo dobry materiał. Akceptuję. Postulat narady. Proszę o wersje w formie notatki dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Premiera Donalda Tuska – cytował.



– I to właśnie tak prowadzona polityka była podstawą działań, jakie przez wiele lat realizował Donald Tusk i jego rząd w kwestii Rosji, Ukrainy i spraw wschodnich. Tymczasem dzisiaj Tusk twierdzi, że to jego rządy umożliwiły uniezależnienie się od rosyjskiego gazu – podsumował dziennikarz.