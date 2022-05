Gang tytoniowy stracił fabrykę papierosów i dwie krajalnie

Nawet 50 mln zł mógł stracić Skarb Państwa za sprawą gangu tytoniowego rozbitego przez CBŚP i Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Podczas akcji zatrzymano dziewięć osób, ale przede wszystkim przejęto fabrykę podrabianych papierosów i dwie krajalnie tytoniu.

Funkcjonariusze poznańskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji ujawnili, że w marcu i kwietniu uderzyli w grupę przestępczą produkującą wyroby tytoniowe. Wespół z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu rozpracowywali tę ekipę przez wiele miesięcy.



Kiedy zebrano wystarczające dowody, a nade wszystko namierzono miejsca, w których produkowano krajankę tytoniową i podrabiane papierosy, zapadła decyzja o „zdjęciu” członków grupy.



W akcji wzięło udział w sumie blisko 100 policjantów. Głównie CBŚP, ale także z gnieźnieńskiej powiatówki oraz kontrterrorystów z Poznania, Bydgoszczy i Gorzowa Wielkopolskiego.

Śledczy zlikwidowali fabrykę podrabianych papierosów oraz dwie krajalnie tytoniu. W tych ostatnich znajdowały się dwie linie do cięcia liści oraz jedna do wytwarzania tytoniu do fajek wodnych tzw. melasy (spolszczona wersja arabskiego określenia maassel).

Zlikwidowano przestępczą infrastrukturę

Wartość zabezpieczonych maszyn oszacowano na ok. 400 tys. zł.. „Tytoniarze” stracili też radiostacje, zagłuszarki GSM i GPS i cztery samochody dostawcze.Zatrzymano łącznie dziewięć osób, z czego osiem w marcu (podczas głównego uderzenia w grupę), a jedną –w kwietniu. W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania wyrobów tytoniowych w postaci krajanki tytoniowej oraz paserstwa wyrobów akcyzowych.Sześć osób zostało aresztowanych.