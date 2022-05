Debata przeciwko Polsce. Jaki: Wy chcecie końca wojny, my zwycięstwa Ukrainy!

W dniu święta Konstytucji 3 maja Parlament Europejski znów debatował o sytuacji w Polsce, a politycy z różnych państw atakowali nasz kraj. W czasie dyskusji głos zabrał też europoseł Patryk Jaki. – Nie będziecie Polaków pouczali. Polaków, którzy dla Europy stworzyli pierwszą konstytucję – nie będziecie pouczali czym jest wolność, czym jest praworządność. To od nas możecie się jej uczyć – zaznaczał.

Dzięki zabiegom polityków m.in. PO i Lewicy europosłowie z innych państw znów mieli okazję do bezpodstawnych ataków na Polskę.



– To charakterystyczne, że atakujecie Polskę akurat w święto Konstytucji 3 maja. I to jest wręcz niesamowite jak historia lubi się powtarzać – stwierdził odpowiadając na zarzuty europosłów z innych państw Patryk Jaki.



– Wtedy Zachód przestraszył się, że Polska z nową konstytucją i wolnością, której nie było nigdzie w Europie tyle ile w Polsce - bardzo szybko będzie coraz silniejsza i postanowił razem z Rosją ją zniszczyć, oczywiście z pomocą swoich przekupnych Polaków z Targowicy – stwierdził.

Patryk Jaki dodał: „Dzisiaj, 231 lat później, znów denerwują was wolnościowe aspiracje Polaków i oczywiście to, że ciągle upominamy się o Ukrainę. I znów z pomocą swoich Polaków, ku uciesze Rosji, wprowadzacie kolejne projekty osłabienia Polski. Dlaczego? Bo chcecie powrotu do biznesów z Rosją”.



Europoseł zapewnił, że to nie jest tak, jak mówili politycy z innych państw, że wszyscy w Parlamencie Europejskim chcą dziś dla Ukrainy tego samego.



– Nie, wy chcecie, żeby wojna się szybko skończyła, a my chcemy, żeby Ukraina wgrała. To są dwie różne rzeczy – podkreślił.