Wiceszefowa dyplomacji USA: Polska zawsze symbolizowała pragnienie wolności

Polska stoi w awangardzie narodów wspierających walkę Ukraińców i Białorusinów o wolność i całą swoją historią symbolizuje pragnienie wolności – powiedziała asystentka sekretarza stanu USA ds. europejskich Karen Donfried podczas uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 maja w Waszyngtonie. Podczas uroczystości obecny też był między innymi wicepremier Piotr Gliński.

– Trzeciego maja 1791 roku Polacy pokazali przywiązanie do demokratycznych wartości, które Polska kontynuuje do dzisiaj (...) Polscy parlamentarzyści podjęli te działania w obliczu autorytarnej Rosji, która zagrażała swoim sąsiadom... Jak mało się zmieniło – oceniła Donfried, główna dyplomatka odpowiedzialna w administracji Joego Bidena za Europę. Była jednym z gości honorowych podczas obchodów wtorkowego święta w rezydencji ambasadora RP w Waszyngtonie.



Donfried w swoim wystąpieniu podkreśliła, że cała historia Polski – w tym walka o niepodległość, prawa kobiet na początku XX wieku, czy starania Solidarności – pokazuje, że Polska jest „symbolem pragnienia wolności”. Dodała też, że dziś, kiedy Warszawa stoi w „awangardzie” państw wspierających Ukrainę oraz wolność Białorusinów, wpisuje się w hasło „za wolność naszą i waszą”.



Na to samo zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, przebywający w Waszyngtonie w ramach kilkudniowej wizyty.



– To nie przypadek, że nasi bohaterzy narodowi, Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko, brali udział w wojnie o amerykańską niepodległość, a Kościuszko walczył też w obronie konstytucji 3 maja, aktu będącego wyrazem pragnienia wolności narodów Rzeczpospolitej Obojga Narodów – powiedział polityk.

Rosyjska agresja i kłamstwo

– Nie możemy i nigdy nie zaakceptujemy rosyjskiej agresji (...) będziemy twardo sprzeciwiać się rosyjskiemu kłamstwu, które nazywa niewolę wolnością – zadeklarował Gliński.Inny z honorowych gości, senator Jim Risch, najwyższy rangą Republikanin w komisji spraw zagranicznych, zwracał uwagę na to, że Polacy pokazują obecnie swoją tradycyjną gościnność, otwierając się na ukraińskich uchodźców. Powiedział też, że w obliczu „średniowiecznej" inwazji Rosji – dokonywanej przez „mordercę” – dobrze widać, jak wielkie znaczenie ma. Dodał, że– Przez lata Polska ostrzegała Zachód przed Rosją. Niestety, tegoroczna inwazjana Ukrainę podkreśla wszystko to, co Polska przez te lata mówiła – powiedział polityk.Ambasador RP Marek Magierowski nazwał wojnę na Ukrainie „ludobójczą”, lecz wyraził przekonanie, że Rosja zostanie pokonana, a Polska wraz z USA pomogą w odbudowie kraju. Honorowo powitał też obecną podczas uroczystości ambasador Ukrainy Oksanę Markarową i uczcił ofiary wojny chwilą ciszy.Podczas uroczystości wręczono odznaczenia dwóm obywatelom USA związanym z Polską. Robert David Gamble został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za rozwój ruchu Anonimowych Alkoholików w Polsce. Drugim był Zbigniew Józef Jamróz, który za „wspieranie suwerenności i niepodległości” i praw człowieka w czasach PRL został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.