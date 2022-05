Wyż przyniesie nawet 20 stopni, ale i deszcze z burzami [PROGNOZA]

W środę w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu oraz zachodzie wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu kraju również burze, lokalnie z gradem. Bez opadów jedynie na północnym wschodzie. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie na południu do 12 mm. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 17 stopni w centrum i na zachodzie, do 20 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich; w czasie burz porywisty.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują układy wysokiego ciśnienia, jedynie Europa wschodnia oraz wschodnia Skandynawia są pod wpływem niżów. Polska jest w zasięgu wyżu znad Bałtyku. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, na północnym wschodzie z domieszką powietrza arktycznego.





IMGW: możliwy grad

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W środę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i zachodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Wzdłuż południowego pogranicza lokalne burze, najbardziej prawdopodobne na Pogórzu Karpackim i w Karpatach. Możliwy grad. W czasie burz opady deszczu do 15-20 mm. Na szczytachopady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 stopni w centrum kraju i 20 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/godz.W środę w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 15 stopni. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 4 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami na wschodzie kraju. Początkowo na południu kraju możliwe zanikające burze. Miejscami na południu, zachodzie i północnym zachodzie opady deszczu. Nad ranem w dolinach górskich lokalne mgły ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od -1 stopień na północnym wschodzie do 6 stopni w centrum i 10 stopni na północnym zachodzie. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju przygruntowe przymrozki do -4 stopnie. Wiatr słaby, w centrum i na północy kraju także umiarkowany, południowo-wschodni.W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Miejscami, z wyjątkiem krańców północnych i wschodnich, burze, możliwy grad. W czasie burz opady deszczu do 15-20 mm. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północy i w dolinach karpackich do 18 stopni w centrum kraju i 20 stopni na Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr na zachodzie kraju słaby, zmienny, poza tym słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/godz.