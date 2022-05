„Oznaka słabości Rosji”. Zełenski o rosyjskich atakach rakietowych

Prezydent Wołodymyr Zełenski uważa, że liczne wtorkowe ataki rakietowe na Ukrainę są oznakami słabości Moskwy. – Najwyraźniej rosyjska armia wyjątkowo nerwowo zareagowała na nasze sukcesy – powiedział Zełenski w nagraniu wideo wyemitowanym we wtorek wieczorem.

– Rosjanie maskują jedynie swoją niemoc, ponieważ Ukraina jest dla nich za silna – stwierdził Wołodymyr Zełenski.



Prezydent odniósł się także do akcji ewakuacyjnej z Azowstalu w Mariupolu.



– Jest pierwszy wynik akcji, którą organizujemy od bardzo dawna. Wymagało to wiele wysiłku, długich negocjacji i różnych mediacji. Dziś (we wtorek – przyp. red.) do Zaporoża przybyło 156 osób, kobiety i dzieci. W schronach przebywali od ponad dwóch miesięcy. Jest sześciomiesięczne dziecko, które dwa miesiące spędziło pod ziemią, kryjąc się przed bombami i ostrzałem. Ci ludzie wreszcie są bezpieczni i otrzymają pomoc – dodał.





źródło: PAP, portal tvp.info

Z kolei szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak napisał w komunikatorze Telegram, że ataki nainfrastrukturę kolejową mają na celu zatrzymanie dostaw zachodniej broni. – Ale to się nie uda – zapewnił.Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat poinformował, że rosyjska armia wystrzeliła we wtorek ponad 20 rakiet, w tym wiele ze znajdujących się nad Morzem Kaspijskim bombowców dalekiego zasięgu. Obrona powietrzna Ukrainy przechwyciła osiem pocisków manewrujących.Według władz w Kijowie celem tych ataków były głównie obiekty kolejowe i energetyczne.