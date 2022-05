Ruszają matury. W tym roku bez egzaminów ustnych

O godz. 9 rano absolwenci liceów i techników z całego kraju rozpoczną zdawanie matur. Egzamin napisze blisko 290 tys. tegorocznych absolwentów i 105 tys. osób, które chcą zdać maturę lub poprawić wyniki z ubiegłych lat. Do matury podejdzie też 41 uchodźców z Ukrainy.

Maturzyści napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, po południu będzie przeprowadzony egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej, ale nie jest to egzamin obowiązkowy. W czwartek matura z matematyki, a w piątek – z najchętniej wybieranego języka obcego – angielskiego.



Arkusze egzaminacyjne są dostarczane do szkół od świtu. – Przyjeżdża kurier, dyrektor dwa-trzy dni wcześniej dostaje maila z informacją, jaka jest zawartość paczki, która do niego przyjdzie. Także może się upewnić, że wszystko, co zamówił, w tej paczce jest. Dyrektor szkoły odbiera paczkę, kwituje odbiór tej paczki i zgodnie z procedurami powinien umieścić ją w sejfie i czekać do momentu kiedy może rozpocząć egzamin, razem z przewodniczącymi zespołów nadzorujących – mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.





Matury 2022: co należy zabrać?

źródło: IAR

Dyrektor dodaje, że na egzamin każdy zdający może wziąć– Musi przyprowadzić siebie, swoją wiedzę, dwa czarne długopisy, dowód osobisty lub paszport, jeśli nie ma jeszcze dowodu. Jakąś małą butelkę z– tyle maturzysta potrzebuje, nie może wnieść na salę nic poza tym – wskazuje.Ze względu na pandemięi wielomiesięczne zdalne nauczanie w poprzednich latach, w tym roku nie będzie egzaminów ustnych.Jak mówi Smolik, egzaminu z przedmiotów dodatkowych. – Nie ma progu zdawalności. Miał być wprowadzony od przyszłego roku, ale pojawi dopiero w 2025 r. – wyjaśnia.Wystarczy do egzaminu podejść; wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym są uwzględniane przy rekrutacji do szkół wyższych, więc tutaj samo podejście nie wystarczy. – Trzeba uzyskać jak najwyższy wynik – wskazuje Smolik.potrwają do 20 maja, a terminy dodatkowe, dla osób, które z ważnych powodów nie mogły przystąpić do egzaminów w maju, będą od 1 do 15 czerwca. Wyniki matur abiturienci poznają 5 lipca. Tego same dnia otrzymają też świadectwa maturalne.