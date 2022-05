Kierowcy quadów i motocrossowcy niszczą lasy [WIDEO]

Są takie osoby, które za nic mają sobie przyrodę. Niszczą rośliny, płoszą zwierzęta i rozjeżdżają torfowiska. Kierowcy quadów i nie tylko to wciąż poważny problem w regionie radomskim, ale i całej Polsce. Leśnicy apelują o nie łamanie zasad i jednocześnie ostrzegają, że świadome wykroczenie wiąże się z wysokimi karami – informuje TVP3 Warszawa.

Motocrossowcy pojawią się w lasach wraz z nadejściem wiosny. Pomimo zakazów i próśb jeżdżą po leśnych ścieżkach, często nie zdając sobie sprawy, jak źle wpływa na środowisko.



– Jest problem z quadami, z crossami, które rozjeżdżają lasy, rozjeżdżają ściółkę, gdzie występują bardzo często chronione gatunki – powiedział Hubert Ogar, specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Radom.



W ubiegłym sezonie leśnicy tylko regionu radomskiego odnotowali 160 takich przypadków. Zniszczone drogi i trudny do zniesienia jest hałas to uciążliwość dla zwierząt, służb leśnych i turystów, a zdewastowane tereny długo się odbudowują. Sprawcy mimo, że często zdejmują tablice rejestracyjne i zakładają kominiarki, to nie są bezkarni.

źródło: TVP3 Warszawa

– Patrolujemy lasy, rozkładamy kamery, więc cały czas jest ten nadzór, nie tylko w ciągu dnia, ale wieczorami i w święta również – dodał Ogar.Za jazdę crossem czy quadem po lesie można otrzymać 500 zł, a nawet trafić przed sąd.