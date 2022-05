Wizyta lidera niemieckiej opozycji u Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął we wtorek wieczorem lidera niemieckiej opozycji Friedricha Merza. Szef CDU jest pierwszym czołowym niemieckim politykiem, który pojechał do Kijowa po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Agencja dpa podkreśla, że spotkanie Zełenskiego z Merzem jest dużym zaskoczeniem, gdyż nie było wcześniej planowane. Podczas krótkiej wizyty w Kijowie szef CDU spotkał się także z premierem Ukrainy i przewodniczącym parlamentu.



Merz zapewnił o pełnej solidarności z Ukrainą: „Niemcy stoją po stronie Ukrainy i jej bohaterskiego narodu”.





There are ���� politicians who are not afraid to see the war reality live & understand the price ���� pays for its freedom, its European choice and security in ����. To feel importance of military aid we expect from ����. Welcoming @_FriedrichMerz & @RKiesewetter in Kyiv #ArmUkraineNow pic.twitter.com/D6dYWYYlKZ