Centrum polskiej historii w USA? Trwają prace [WIDEO]

Pracujemy nad stworzeniem polskiej katedry, a nawet centrum polskiej historii na Uniwersytecie Georgetown – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński po wizycie na tej prestiżowej uczelni w Waszyngtonie. Jak podkreślił, rosnąca pozycja Polski w obliczu obecnego kryzysu daje szanse na promowanie polskiego punktu widzenia.

Podczas briefingu prasowego na terenie uniwersyteckiego kampusu, prof. Gliński podkreślił, że współpraca z tą jedną z najbardziej znanych uczelni trwa już od 15 lat, owocem czego jest prowadzone przy wsparciu Muzeum Historii Polski seminarium na temat historii Polski oraz obecność polskich wątków i spraw w podręcznikach historycznych.



– Od pewnego czasu ta praca przerodziła się w prace organizacyjne nad założeniem tutaj specjalnego centrum poświęconego polskiej historii i kulturze. Takie centra dotyczące historii niemieckiej, francuskiej, czy latynoamerykańskiej istnieją na wielu uniwersytetach. My nie możemy się pochwalić zbyt dużą liczbą tego rodzaju instytucji, a dzięki jej powstaniu możemy w innej skali promować nasz punkt widzenia na historię i politykę, co zwłaszcza w obecnej sytuacji, kontekście wojny na Ukrainie i błyskawicznie zmieniającej się pozycji Polski jest bardzo cenne – powiedział wicepremier.



Jak podkreślił Gliński, dodatkową szansę na to daje obecny klimat polityczny i rosnąca pozycja Polski w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. – Ten kontekst jest tu wielokrotnie podkreślany. (...) Mamy w tej chwili takie okienko szansy z uwagi na naszą postawę wobec wojny na Ukrainie (...), wybitni przedstawiciele świata intelektualnego i politycznego – także tutaj się z tym spotkałem – przyznają, że to my mieliśmy rację co do polityki Federacji Rosyjskiej i (Władimira) Putina – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Gliński przypomniał, że, a wykładali tam między innymi Jan Karski i Zbigniew Brzeziński, a także historyk Andrzej Kamiński, który – jak powiedział wicepremier – „wychował całe pokolenie amerykańskich profesorów, którzy krótko mówiąc znają się na historii Europy Centralnej i Wschodniej”.We wtorek Gliński odwiedził jeszcze Bibliotekę Kongresu, gdzie prowadził rozmowy w sprawie zwrócenia Polsce przedmiotów związanych z historią.